RADIO RAI * “ UN GIORNO DA PECORA “: TODDE, “ MELONI MI HA CHIAMATA, È STATA MOLTO CORRETTA, GRILLO MI HA SCRITTO ‘MIRACOLOSU’ “

14.59 - martedì 27 febbraio 2024

Come ho festeggiato la vittoria? “Io sono sommelier, adoro vini come la Vernaccia di Oristano o Malvasia di Bosa, ieri sera sono andato di vino rosso Cannonau tranquillamente”. A parlare, ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Alessandra Todde, neo presidente della regione Sardegna, intervistata oggi da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ho metabolizzato più stamattina che ieri sera la vittoria, mi ha scritto anche Beppe Grillo”. Cosa le ha scritto? “’Miracolosu’”. Chi altro l’ha chiamata? “Mi ha chiamato anche Giorgia Meloni, complimentandosi per la vittoria e sottolineando molto correttamente che nonostante le posizioni collaboreremo proficuamente”. E il suo ormai ex sfidante? “Anche Truzzu mi ha chiamato – ha detto la governatrice a Rai Radio1 – sia lui che la premier sono stati molto corretti”.