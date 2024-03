01.57 - mercoledì 6 marzo 2024

In Italia migliaia di persone non possono viaggiare. I tempi di rilascio rilascio possono arrivare fino agli 8 mesi ed è quasi impossibile a prenotare un appuntamento. Ma a Trento, il questore e i suoi collaboratori, hanno trovato una soluzione con la quale in 72 ore il passaporto è pronto

