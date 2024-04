SCHLEIN (PD) * ESPLOSIONE CENTRALE LAGO DI SUVIANA: « VICINI AL DOLORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME, GRATI AI SOCCORRITORI IMPEGNÀTI IN QUESTA GRAVE CIRCOSTANZA »

18.46 - martedì 9 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Suviana: Schlein, vicini a dolore familiari vittime e grati a soccorritori. “Tutta la comunità del Pd si stringe al dolore dei familiari delle vittime dell’esplosione ed è in forte apprensione per le persone rimaste ferite e per quelle che ancora risultano disperse. La nostra gratitudine va ai soccorritori impegnati in questa grave e drammatica circostanza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che sta seguendo con forte preoccupazione le notizie che giungono dalla centrale di Suviana.