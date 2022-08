CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “TEATRO CAPOVOLTO“: « CONCORSO DI POETRY SLAM DEDICATO A DAVID WILKINSON, AL VIA GIOVEDÌ 25 AGOSTO »

18.07 - giovedì 18 agosto 2022

Al via giovedì 25 agosto il concorso di poetry slam dedicato a David Wilkinson. Dal 25 al 27 agosto il Teatro Capovolto ospiterà la prima edizione dedicata a David Wilkinson, poeta e letterato scomparso prematuramente la scorsa estate. Il giorno della finale in programma anche l’esibizione di Lorenzo Maragoni, campione nazionale e mondiale di poetry slam.

Per commemorare l’opera e la figura di David Wilkinson, poeta, letterato e docente scomparso prematuramente la scorsa estate, il Centro Servizi Culturali S. Chiara, in collaborazione con L.I.P.S. e Altroverso Poesia, ha voluto organizzare la prima edizione del DAVID WILKINSON POETRY SLAM.

Nella cornice del Teatro Capovolto di Piazza Cesare Battisti a Trento, dal 25 al 27 agosto si sfideranno così giovani poeti e poetesse del territorio secondo la formula del poetry slam, ossia recitando in pubblico le loro poesie originali e inedite.

Gli ammessi alle due serate di selezione – scelti da apposita commissione – reciteranno in pubblico le loro poesie originali gareggiando fra loro e verranno valutati dal pubblico presente.

Il DAVID WILKINSON POETRY SLAM prevede due turni di selezione nelle serate di giovedì 25 e venerdì 26 agosto 2022. I primi tre classificati di ogni serata di selezione accederanno alla finale di sabato 27 agosto, dove si eleggerà il vincitore.

Il Primo Premio include un fine settimana (1 notte) in una struttura della Val di Non offerto dall’Azienda di Promozione Turistica della Val di Non e un cesto gastronomico rappresentante il territorio trentino offerto dalla dott.ssa Caterina Dominici e firmato da Mondo Melinda.

In occasione della finalissima, andrà infine in scena lo spettacolo ‘Stand Up Poetry’ di e con Lorenzo Maragoni, campione nazionale e mondiale in carica di poetry slam.

‘Stand up poetry’ è uno spettacolo di poesia performativa. Cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due.

Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per iniziare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa.

Lorenzo Maragoni lavora dal 2010 come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale, e nel 2021 campione nazionale.

