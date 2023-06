ROSSATO (FDI) * OSPEDALE CAVALESE: « LA IV COMMISSIONE NON HA VOTATO PER UN PROGETTO REALIZZAZIONE STRUTTURA O RISTRUTTURAZIONE, NÉ ESPRESSO PARERE »

18.02 - martedì 27 giugno 2023

Ospedale di Cavalese, Rossato (FdI): “approvata la relazione sui lavori svolti in IV Commissione Provinciale”. Oggi in quarta Commissione Provinciale è stata votata all’unanimità la relazione dell’attività svolta, per quanto concerne l’analisi dell’iter dei lavori relativi all’ospedale di Cavalese.

Vorrei precisare che la Commissione non ha votato per un progetto di realizzazione di una nuova struttura o per la ristrutturazione di quella esistente, né ha mai avuto come scopo l’espressione di un parere in merito ad un progetto specifico, nonostante si siano esaminate le possibili opzioni. Assieme agli altri membri, abbiamo cercato di capire e di approfondire con la massima trasparenza e serenità, l’iter che ha portato al dibattito che si era verificato tra la popolazione dei territori coinvolti e sui media locali. Come inizialmente anticipato, a conclusione del dibattito odierno è stata approvata la relazione finale.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia