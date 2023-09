ROSSATO (FDI) * CASA SERENA: « RITROVAMENTO CIBO SCADUTO, AUSPICO CHE TALI SITUAZIONI NON SI RIPETANO IN FUTURO »

14.52 - mercoledì 20 settembre 2023

Ritrovamento cibo scaduto a Casa Serena, Rossato (FdI).“Auspico che tali situazioni non si ripetano in futuro. Sono a disposizione per ascoltare istanze e bisogni di familiari e ospiti”. Nei giorni scorsi i quotidiani locali hanno dato notizia del ritrovamento di cibo scaduto e di alcune inidoneità dal punto di vista della pulizia all’interno degli ambienti di Casa Serena (struttura di Cognola dedicata all’accoglienza di persone con disabilità psico-fisica serena e profonda) da parte dei Nas, dopo che alcuni ospiti avevano accusato una serie di sintomi, tra cui problemi intestinali.

Nonostante l’ottimo lavoro portato avanti da Casa Serena, anche attraverso la particolare attenzione riservata alla cura degli ospiti e ai loro bisogni giornalieri, non si può fare a meno di notare come in una struttura residenziale, soprattutto quando si ha a che fare con persone più deboli, l’igiene e la pulizia degli ambienti, nonché l’efficienza nel controllo degli alimentari siano fattori di fondamentale importanza. Un sicuro ringraziamento va ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione, che già nello scorso mese di agosto avevano rilevato alcune irregolarità, per il fondamentale lavoro di vigilanza e controllo messo in campo, che risulta imprescindibile per l’erogazione di un servizio di qualità.

L’auspicio è naturalmente che in futuro tali situazioni non si ripetano e che Casa Serena si confermi quella struttura di eccezionale qualità che tutti conosciamo. Come Consigliere provinciale, ma anche a nome di Fratelli d’Italia, esprimo la mia solidarietà agli ospiti e ai loro familiari e mi metto a loro disposizione nel caso in cui volessero portare alla mia attenzione istanze e bisogni.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia