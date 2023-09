PD TRENTINO * MUSIC ARENA: « CONFERENZA STAMPA PER NOSTRO ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI, SU “VICENDE CONTABILI DI RILEVANZA PUBBLICA” »

11.53 - giovedì 28 settembre 2023

INVITO AD UNA CONFERENZA STAMPA DEL GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE P.D. DEL TRENTINO

I Consiglieri provinciali del Partito Democratico del Trentino, Alessio Manica e Lucia Maestri, hanno deciso, in queste ore, di depositare un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, per porre in evidenza “vicende contabili inerenti una questione di rilevanza pubblica”, in relazione all’inaugurazione ed all’utilizzo successivo dell’area denominata “Trentino Music Arena”.

Per presentare all’opinione pubblica una tale rilevate iniziativa, è convocata quindi una conferenza stampa, alla quale tutti gli Organi di stampa sono cordialmente invitati.

L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 di venerdì 29 settembre 2023, a Trento, presso i locali del Gruppo consiliare del P.D. del Trentino in vicolo della Sat n. 10 – terzo piano.