RETEQUATTRO * “ STASERA ITALIA – SPECIALE CRISI DI GOVERNO ”: « DALLE 14.50 ALLE 19.00, EDIZIONE STRAORDINARIA DEL “TG4”, CONDOTTA DA FRANCESCO VECCHI »

Martedì 20 agosto 2019. Oggi, nella giornata chiave per la crisi di governo, Retequattro apre una finestra su quanto sta accadendo con una programmazione straordinaria.

Dalle ore 14.50 alle ore 19.00, edizione straordinaria del “Tg4”, condotta da Francesco Vecchi, per seguire in diretta la seduta di Palazzo Madama e le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Collegamenti in diretta dalla sede del Senato e dal Quirinale per commentare gli sviluppi della crisi anche con gli ospiti, tra i quali l’ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti e il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti.

Dalle ore 20.30 spazio a “Stasera Italia Estate”, condotto da Giuseppe Brindisi che analizzerà la crisi di governo con gli ospiti in studio e collegati, edizione che dalle 21.25 si allunga eccezionalmente fino alle 23.30 con “Stasera Italia – Speciale crisi di Governo”.

Tra gli ospiti: Licia Ronzulli (Forza Italia), Pier Ferdinando Casini (Centristi per l’Europa), Manlio Di Stefano (sottosegretario agli Affari Esteri – M5S), Massimiliano Romeo (Lega) e i giornalisti Tommaso Labate, Claudia Fusani, Antonio Caprarica, Vittorio Feltri e Mario Giordano.