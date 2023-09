RFI * TRENTO – STAZIONE FERROVIARIA: «  AGGIUDICATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, OPERA DA OLTRE 28 MILIONI » (PHOTOGALLERY RENDERING)

12.41 - lunedì 25 settembre 2023

Rete Ferroviaria Italiana (Società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha aggiudicato i lavori di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di riqualificazione della stazione di Trento alle imprese RTI Quadrio Gaetano Costruzioni e D’Adiutorio Costruzioni per il fabbricato viaggiatori e le aree esterne e a RTI Veneta21 – IMAF srl – ANR Edilizia e Impianti per i lavori di accessibilità ferroviaria. Gli interventi sono oggetto dell’accordo tra RFI, il Comune e la Provincia Autonoma di Trento sottoscritto nel 2021.

Un’opera da oltre 28 milioni di euro, finanziamento in quota parte assicurato da risorse del “Fondo Olimpiadi” assegnate alla Provincia. Gli interventi, che interessano fabbricato viaggiatori, aree esterne, marciapiedi e pensiline ferroviarie, renderanno la stazione più accessibile, sicura, e funzionale all’intermodalità. Sul fabbricato, pregevole opera dell’architettura ferroviaria del Novecento, sono previsti interventi – i cui principi progettuali sono stati condivisi con la Soprintendenza – volti ad armonizzare la tutela e conservazione dei caratteri originari e distintivi del bene con le esigenze della modernizzazione, attraverso una valorizzazione architettonica dell’intero organismo, con attenzione ai materiali e ai sistemi di illuminazione dell’atrio, della biglietteria e degli spazi di connettivo e il recupero a nuovi usi di spazi inutilizzati, attraverso l’inserimento di nuovi servizi. Previste altresì una razionalizzazione del sistema di Trasporto Pubblico Locale con la creazione di un nuovo terminal bus, e il potenziamento della ciclo-pedonalità attraverso l’inserimento di un maggior numero di stalli dedicati alla sosta delle bici.

In un inquadramento più ampio di tali interventi essi si connotano come investimenti di potenziamento, di adeguamento normativo e di conservazione infrastrutturale, da un lato necessari e dall’altro coerenti con le altre opere ferroviarie programmate a Trento dopo la realizzazione della circonvallazione ferroviaria.

I lavori avranno inizio con l’adeguamento dei marciapiedi ferroviari e dovranno essere completati entro dicembre 2025, in tempo per le Olimpiadi invernali Milano – Cortina che prevedono lo svolgimento in Trentino di alcune delle principali discipline sportive invernali.