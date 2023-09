PAOLA DEPRETTO * TERRITORIO: « INCONTRO ISTITUZIONALE CON CONFCOMMERCIO ROVERETO E VALLAGARINA, FOCUS SU VIABILITÀ E SICUREZZA »

11.04 - lunedì 25 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì sera (20 settembre) ho avuto un positivo incontro con Confcommercio Rovereto e Vallagarina nelle persone del Presidente Marco Fontanari, del Presidente dei pubblici esercizi della Vallagarina Ciro Di Vito e membro della Giunta esecutiva, del rappresentante territoriale Ivano Bettini e del responsabile Gianpiero Lui.

Tanta carne al fuoco e tanti i temi importanti affrontati tra cui, sotto il profilo politico, il valore dell’unità della coalizione di centro destra pronta a governare il Trentino e ad affrontare le sfide future, con condivisione di intenti e di progettualità: valori comuni e imprescindibili, tra i quali la nostra Autonomia, il buon governo che pone al centro il benessere dei trentini e la valorizzazione delle nostre comunità e del territorio. I vertici lagarini di Confcommercio hanno chiesto particolare attenzione per i temi della viabilità, della sicurezza, soprattutto alla luce dei gravissimi recenti fatti di cronaca accaduti a Rovereto.

Tante le proposte e le esigenze sollevate, anche ambiziose ma lungimiranti: dal collegamento funiviario Rovereto-Folgaria, tema che doverosamente mi impone di ricordare con tanta malinconia il progetto relativo all’altopiano di Brentonico, promosso da mio cognato Riccardo Dossi (Riccardone), Sindaco di Brentonico e consigliere provinciale, scomparso prematuramente il 13 settembre 2004. Riccardo, dal quale ho respirato la mia passione politica, aveva una grande obiettivo: il collegamento Polsa-San Valentino il cui progetto stava per portare a termine e, ne sono sicura, ci sarebbe riuscito.

Ed ancora, la necessità di ripensare a una nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza, all’aumento delle forze dell’ordine e di una loro presenza capillare sul territorio. Gli operatori economici nel settore terziario sono i più esposti alla criminalità e ai danneggiamenti. Ed ancora, l’importanza della cultura e dell’arte con la proposta di delocalizzare anche a Rovereto un ufficio del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, al fine di valorizzare, in particolare, il nostro splendido teatro Zandonai, una perla di storia, cultura e bellezza. La Vallagarina, ove si concentrano importanti eccellenze e attività economiche, deve diventare la porta d’ingresso del Trentino ed essere attrattiva non solo per i turisti ma per tutti i trentini e per l’intero periodo dell’anno.

Ho colto con entusiasmo gli spunti proposti da Confcommercio, spunti che mi impegno a portare avanti nella mia azione politica per rappresentare la Vallagarina e valorizzarne il territorio.

*

Paola Depretto, candidata nella lista FdI per il Consiglio provinciale del 22 ottobre 2023.