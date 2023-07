“SPORTELLO CASA PER TUTTI“ * PRECARIETÀ ABITATIVA: « LETTERA-PETIZIONE SU CHANGE, CONTRO LA SEPARAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SOTTO SFRATTO »

11.28 - mercoledì 5 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Famiglie in precarietà abitativa: basta separazioni! Questa mattina si è svolta la conferenza stampa dello Sportello Casa per Tutt* per lanciare la lettera aperta-petizione contro la separazione dei nuclei familiari sotto sfratto.

Contro la mancanza di risposte adeguate da parte delle istituzioni, è importante far conoscere quello che succede e aprire realmente un dibattito pubblico su quella che è una vera e propria violazione di diritti fondamentali.

