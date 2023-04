CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « OCCHIALI E CAPPELLINO LI SMASCHERANO, GILETTI E GOGGIA UNA COPPIA DI STILE »

18.42 - lunedì 17 aprile 2023

Altro che niente del niente. Come Massimo Giletti aveva detto a Valerio Staffelli che, dopo avergli consegnato il Tapiro d’oro, gli aveva chiesto conto della sua presunta relazione con la campionessa di sci Sofia Goggia. Un legame tra i due sicuramente c’è. Un telespettatore ci ha fatto notare che il giornalista e conduttore di Non è l’arena (programma recentemente cancellato da La7 tra molte polemiche) e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. Sarà vero amore o solo una non credibilissima coincidenza?