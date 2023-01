RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « NOVITÀ SUL PROCESSO A MATTEO SALVINI PER IL CASO “OPEN ARMS“ / POLEMICA PER ACCISE SU BENZINA / DIRETTIVA UE SU CASE GREEN »

18.00 - domenica 15 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un’inchiesta sulle Ong, a partire dalle novità sul processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms e lo scontro nell’aula di tribunale con l’ex premier Giuseppe Conte, sarà uno dei temi al centro di “Quarta Repubblica” – il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in onda domani, lunedì 16 gennaio, in prima serata su Retequattro – con il commento dell’ex ministro dell’Interno e presidente della fondazione Med-Or Marco Minniti, di Toni Capuozzo e di Flavio Tosi.

Nel corso della serata, non mancherà un approfondimento sulle polemiche relative alle accise sulla benzina che hanno investito il governo Meloni negli ultimi giorni e il rischio stangata per gli italiani in vista della direttiva europea sulle “case green”: se ne parlerà con Elisabetta Gardini, Brando Benifei, Daniele Capezzone. E ancora, focus sul rincaro dei prezzi con il punto di vista dell’imprenditore Francesco Mutti, presidente Centromarca.

Con reportage, cifre e un’inchiesta sul Marocco, ci si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sullo scandalo ormai noto come Qatargate e del futuro del Partito Democratico in vista del Congresso con la presenza del candidato alla segreteria Stefano Bonaccini.

Parteciperanno al dibattito anche: Piero Sansonetti, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Emiliana Alessandrucci, il presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli e Valentina Furlanetto. Non mancheranno poi le incursioni di Gene Gnocchi e l’intervista finale con l’imprenditrice Domitilla Benigni, direttore generale di Elettronica, azienda leader mondiale nei sistemi di difesa elettronica.