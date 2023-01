DALLAPICCOLA (CA.EU) * TERRITORIO: « L’AUTONOMISMO NON È PROTETTO DA COPYRIGHT, NOI INTERPRETIAMO CIÒ CHE RIFUGGE STATALISMO E NAZIONALISMO »

10.57 - domenica 1 gennaio 2023

E’ sempre molto difficile fare auguri, propositi o bilanci perché ciascuno di noi vive questo intenso momento a modo suo.

Col suo carico di ricordi, di esperienze, emozioni e aspettative. Che arrivano dalla storia di ciascuno di noi. C’è chi ha avuto fortuna, chi ha pianto, chi si ricorderà per sempre dell’anno trascorso. Magari perchè non vede l’ora che se ne vada ed arrivi l’anno nuovo!

Ecco perché è giusto lasciare a ciascuno il proprio sentire e la propria storia. Per questo nel pensiero di apertura dell’anno nuovo lascerò perdere consigli e opinioni e parlerò di una cosa che mi riguarda molto da vicino: il mio ambito lavorativo. Il 2023 è infatti l’anno in cui scadrà questo mandato amministrativo per la Lega al governo del Trentino. E mentre la destra scalda i motori alla ricerca della riconferma, tutti i partiti di Centro e di tutta l’area Democratica, si stanno organizzando per allearsi ed individuare un proprio candidato presidente.

Un confronto dall’esito per nulla scontato. O meglio lo sarà molto meno del 2018, anno in cui l’allora centrosinistra litiga, consegnando ai seguaci di Salvini la Provincia su un piatto d’argento. Questa volta tutto fa pensare che la contesa rimarrà aperta fino alla fine e l’esito attenderà fino all’ultimo voto.Per me, per noi, per la nostra squadra, la sfida sarà però ancora più avvincente. Perché noi di Casa Autonomia.eu, percorreremo quella strada dentro al nostro nuovo schieramento civico. Collaborando con l’Alleanza Democratica per l’Autonomia.

Sono tante le persone a pensarla come noi. La loro compagnia, la loro collaborazione rende l’impegno libero da sentimenti negativi e pieno di entusiasmo e di fiducia verso il futuro.Al nostro vecchio, ormai ex partito auguriamo comunque di trovare serenità. E speranza auguriamo anche a quei Trentini che mai avrebbero voluto vederlo a fianco di Fratelli d’Italia, a fianco dei discendenti di Alleanza Nazionale o di qualcosa di più scuro ancora.

A loro, a quegli Autonomisti e ai trentini ai quali non piace la politica oscura, a chi cerca un po’ di luce e di colore, offriremo il giallo del nostro nuovo Movimento.Politicamente, noi stiamo lavorando dove siamo stati negli ultimi 25 anni, a fianco del centrosinistra e nell’alveo naturale dei discendenti di quell’Alcide Degasperi, padre che fu della nostra Autonomia.

L’avventura è ambiziosa ma la squadra è forte. Anche perchè nel panorama politico provinciale rappresentiamo una simpatica novità. L’autonomismo non è protetto da copyright, ma noi interpretiamo comunque quello che rifugge lo statalismo e il nazionalismo. E il nostro team, le nostre squadre stanno crescendo sempre più, socio dopo socio. Gennaio, si aprirà con una serie di incontri sul territorio, molto interessanti.Vi aspettiamo fiduciosi del fatto che sapremo reciprocamente non deluderci. Buon anno!

Michele Dallapiccola

Consiglio Provincia autonoma Trento (Casa Autonomia.eu) / Già Assessore Pat a Turismo ed Agricoltura