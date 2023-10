RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ « RIPARTE IL 7/10 CON UNO DEI CASI DI CRONACA CHE PIÙ HANNO APPASSIONATO IL PAESE, L’OMICIDIO DI PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI »

11.09 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Un giorno in Pretura” riparte, sabato 7 ottobre alle 00.25 su Rai 3, con uno dei casi di cronaca che più hanno appassionato il Paese negli ultimi anni, l’omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli. Peter e Laura sono una coppia di insegnanti in pensione che scompare a Bolzano il 4 gennaio del 2021. Le ricerche tengono il paese con il fiato sospeso per settimane. Tra le più imponenti mai effettuate, e coinvolgono un numero impressionante di uomini e mezzi, ma non danno risultati.

Per questo gli inquirenti si convincono di trovarsi di fronte non a una scomparsa, ma a un duplice omicidio. Le indagini si concentrano sul primogenito della coppia, Benno Neumair, un ragazzo di 30 anni su cui si indirizzano i sospetti anche della sorella, Madè. Dopo oltre un mese dalla scomparsa, viene ritrovato il cadavere di Laura Perselli, immerso nel fiume Adige, e solo a questo punto Benno confessa il drammatico parricidio. “Un giorno in Pretura” è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Stefano Di Gioacchino firma “Benno Neumair, Una storia di famiglia”.