TENUTE LUNELLI * VINI: « PRESENTATO IL ” SOLENIDA DI PODERNOVO “, IL SANGIOVESE MASSIMA ESPRESSIONE DI PUREZZA E DEL TERRITORIO TOSCANO »

Nasce il Solenida di Podernovo. Le Tenute Lunelli presentano il Solenida, Sangiovese in purezza massima espressione del territorio in cui nasce, sulla Costa Toscana.

È un Sangiovese in purezza di grande carattere il nuovo vino delle Tenute Lunelli, nato dalla collaborazione con Luca D’Attoma, enologo di indiscussa esperienza in particolare sui vini toscani.

Il Solenida è frutto di un’accurata selezione, con il sistema Animavitis®, delle uve Sangiovese provenienti dall’antico vigneto presente nella Tenuta, vinificate parte in acciaio e parte in anfora.

È certificato biologico, come tutti i vini di Podernovo, e deve il suo nome alla conchiglia Solenidae, a testimonianza della ricca presenza fossile nel terreno.

Uve

100% Sangiovese per lo più proveniente da selezione madale della vecchia vigna presente a Podernovo a partire dagli anni ‘80.

Zona di Produzione

Tenuta Podernovo, Comune di terricciola (Pisa) – Costa Toscana.

Tipologia dei terreni

Caratterizzati dalla presenza di sabbie limose con una buona componente di argille e una notevole quantità di residui fossili.

Sistema di allevamento

Cordone speronato, 5680 ceppi per ha.

Produzione ha

50 quintali di uva ad ettaro.

Temperatura di fermentazione

24-26°C per 21 giorni in tini di acciaio.

Tempo di macerazione

Premacerazione a freddo, a 12°C per 36 ore. Macerazione in acciao si protrae per circa 3 settimane al fine di estrarre lentamente il colore e i tannini migliori. La macerazione in anfore di terracotta, che riguarda il 10% del vino, dura almeno 3 mesi.

Affinamento

In botti e barili di rovere, parte francese e parte di Slavonia, per 24 mesi, seguito da 24 mesi in bottiglia.

Prima annata di Produzione

2015

