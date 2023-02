FDI – COMUNE TRENTO * REPLICA AL SINDACO – « IL CONSIGLIO UNA SUCCURSALE DELLA QUESTURA? IANESELLI FUGGE DALLE SUE RESPONSABILITÀ »

12.39 - domenica 5 febbraio 2023

AULA DEL

CONSIGLIO UNA SUCCURSALE DELLA QUESTURA? IANESELLI CONTINUA A FUGGIRE DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ!

Riteniamo profondamente offensive e irrispettose le parole del Sindaco della nostra città apparse oggi sulle pagine del T Quotidiano, parole che accusano il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia di voler trasformare l’aula del Consiglio in una succursale della Questura, per una presunta lettura criminale di ogni conflitto sociale.

Come ribadito più volte in aula, il Gruppo di Fratelli d’Italia ha le “spalle larghe” e la forza politica dettata dal sostegno crescente dei cittadini per rispondere a simili accuse, ma risulta inaccettabile questo palese declassamento a banalità, dei problemi che poniamo ogni seduta all’attenzione del Consiglio Comunale.

Dietro ad ogni atto politico che presentiamo, vi sono precise richieste di un nostro interessamento concreto ai problemi che affliggono il territorio da parte dei cittadini, istanze che puntualmente raccogliamo e a cui diamo l’importanza che meritano.

Dispiace invece constatare nell’ultimo periodo l’emersione di un certo “bipolarismo politico” da parte del Primo Cittadino, sempre pronto a raccogliere gli allori quando si tratta di progetti faraonici e voli pindarici sulla città, pronto invece a condividere le responsabilità con altri quando si affrontano problemi di sicurezza, degrado e microcriminalità.

Invitiamo dunque Ianeselli a rileggersi tutto l’elenco dei poteri straordinari concessi ai Sindaci dai Governi degli ultimi anni, anche di centrosinistra. Forse rimarrebbe stupito dalle tante possibilità di azione in capo al suo ruolo Istituzionale.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.