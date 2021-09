PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VALSUGANA: « IN VISTA DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO TUTTI I 15 TRENI SARANNO SOTTOPOSTI A REVISIONE, SARÀ RIPROGRAMMATO L’ORARIO DAL 2 AL 12 SETTEMBRE »

Valsugana, manutenzione dei treni: cambia l’orario fino al 12 settembre.Operazioni di revisione in vista del nuovo anno scolastico.

Tutti i 15 treni che percorrono la ferrovia della Valsugana saranno sottoposti a revisione, in vista del nuovo anno scolastico. Lo hanno deciso di comune accordo Provincia autonoma di Trento, Trenitalia e Trentino Trasporti. Per questo motivo, a partire da domani (2 settembre) e fino a domenica 12 settembre il servizio sarà riprogrammato secondo l’orario pubblicato su questa pagina. Tenendo conto dell’utenza ridotta in questi giorni, 12 corse saranno effettuate con il treno, mentre altre corse saranno servite con gli autobus. L’utenza è invitata a consultare attentamente i nuovi orari (in allegato) prima di mettersi in viaggio.