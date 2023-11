RAI 2 – “ TG2 POST ”: « OSPITE IN STUDIO EDI RAMA, PRIMO MINISTRO DELL’ALBANIA (QUESTA SERA 13 NOVEMBRE ORE 21.00) »

18.38 - lunedì 13 novembre 2023

A “Tg2 Post”, in onda questa sera (lunedì 13 novembre) alle 21 su Rai 2, ospite in studio Edi Rama, primo ministro dell’Albania. Tra i temi, il recente accordo sui migranti tra Italia e Albania e lo stato di avanzamento del processo di adesione del Paese delle Aquile all’Unione Europea. In studio anche il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, e in collegamento il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Conduce Manuela Moreno.