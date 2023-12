PAT * SCIAMANI: « APERTA LA GRANDE MOSTRA AL PALAZZO DELLE ALBERE E AL “METS“, FINO AL 30 GIUGNO 2024 »

18.24 - sabato 16 dicembre 2023

Sciamani. Aperta la grande mostra al Palazzo delle Albere e al METS. A Trento e a San Michele all’Adige, fino al 30 giugno 2024.

Tre musei, due sedi, un tema. Per la prima volta insieme, il MUSE di Trento, il Mart di Rovereto e il METS di San Michele all’Adige organizzano un’unica grande mostra. Tra antropologia, psicologia, archeologia e arte contemporanea, “Sciamani” è un viaggio per riflettere sul rapporto – mai così attuale – tra gli esseri umani e ciò che non è umano.

Negli spazi di Palazzo delle Albere a Trento e del Museo etnografico trentino a San Michele all’Adige, una grande mostra esplora uno tra i temi più affascinanti della storia umana da punti di vista diversi e complementari: lo sciamanismo. L’esposizione propone un approccio multidisciplinare e punti di vista innovativi tra maschere inquietanti, installazioni immersive, artigianato e opere d’arte.

Sciamani è un progetto originale nato dalla collaborazione di tre importanti musei trentini: il MUSE – Museo delle Scienze di Trento; il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e il METS – Museo etnografico trentino San Michele. Ogni istituzione ha curato una sezione di mostra, affrontando il tema secondo le proprie specificità e competenze e contribuendo alla definizione di un percorso eterogeneo, inclusivo, adatto a tutti i pubblici. Partner della mostra è la Fondazione Sergio Poggianella da cui provengono oltre cento reperti e manufatti originari della Cina, della Siberia e della Mongolia.