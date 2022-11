GIOVANI PATT * NOMINE: « MARTINO TISOT ELETTO NUOVO SEGRETARIO, MATTIA LUSENTE PRESIDENTE / LUCA CAMPIDELLI ED EDDY MARCHIORI I VICE »

19.09 - lunedì 21 novembre 2022

Congresso giovani PATT: “Proposte programmatiche concrete, fedeltà alla nostra storia e un cambio generazionale la ricetta per i prossimi appuntamenti elettorali”

Martino Tisot eletto nuovo Segretario, Mattia Lusente Presidente. Campidelli e Marchiori i vice.

Si è svolto nei giorni scorsi presso la Distilleria Marzadro di Nogaredo il Congresso del Movimento Giovanile del Partito Autonomista Trentino Tirolese per il rinnovo delle cariche interne. Il passaggio di consegne ha visto protagonisti due membri del direttivo uscente: il primierotto Martino Tisot e il lagarino Mattia Lusente che hanno assunto, rispettivamente, le cariche di Segretario e di Presidente, al posto di Mauro Agosti e Emanuele Valduga. Entrambi gli uscenti hanno ripercorso le attività organizzate nel triennio appena concluso esprimendo tutta la soddisfazione epr il gruppo coeso e unito creatosi nel tempo.

Il Neosegretario, nel suo discorso di insediamento, ricco di riferimenti alla storia e al patrimonio autonomista, ha ribadito il ruolo dei giovani in una partecipazione attiva nelle scelte di Partito, partendo da proposte programmatiche e temi che, afferma il neoeletto, devono essere alla base di qualsiasi ragionamento politico prima ancora di pensare a qualsiasi apparentamento elettorale. Non sono mancate le menzioni alla storia e all’identità tirolese quale reale collante dell’identità autonomista, declinate come partecipazione attiva alla comunità e al territorio.

Sulla stessa lunghezza d’onda del Segretario il neoeletto Presidente, attraverso le parole che hanno chiuso il suo discorso, con uno specifico augurio rivolto al fare politica giovanile: “Per fare politica nel nostro speciale territorio, dice Lusente, bisogna tenere sempre a mente che l’Autonomia non è stata solo ereditata dai nostri padri ma è stata presa in prestito dai nostri figli”.

Importante anche la presenza dei rappresentanti della sezione giovanile dell’Union Valdotaine, con cui il PATT intrattiene una storica amicizia. L’ Animateur principal della Jeunesse Valdôtaine, Frederic Piccoli, ha affermato l’importanza dei valori autonomistici e della necessità di differenziarsi dai contesti nazionali come forze territoriali che mettono al centro l’autonomismo e il suo insieme di valori.

Il nuovo Direttivo può contare anche sulla presenza di Eddy Marchiori (Ala) e Luca Campidelli (Pelugo), rispettivamente nelle cariche di Vicepresidente e Vicesegretario, assieme a Sofia Avogadri (Predazzo) e Francesco Giacomelli (Caldonazzo-Trento) come Consiglieri membri del direttivo. I neo eletti ringraziando il Direttivo uscente, hanno lanciato l’auspicio di continuare a portare avanti i progetti e le idee costruiti in questi ultimi anni.

Presenti anche tutte le cariche di Partito, dalla Segreteria con Simone Marchiori, Roberta Bergamo e Davide Gamberoni, alla Presidenza con Franco Panizza e Lorenzo Conci. Da Lorenzo Ossanna, Assessore regionale e Consigliere provinciale, alla Responsabile delle Donne Autonomista, Patrizia Pace.

A nome di tutti il Segretario politico Marchiori, che proprio nel Movimento giovanile ha iniziato il suo impegno politico, ha voluto sottolineare come gli autonomisti siano fra i pochi partiti a possedere un vivaio motivato e attivo che negli anni ha saputo prendere in prima persona la responsabilità di guidare Sezioni, Ambiti territoriali, fino alla stessa Segreteria, esprimendo inoltre giovani amministratori in numerosi Comuni. E tutto questo nell’ottica di un cambio generazionale che, anche in vista delle elezioni provinciali, diventa quanto mai indispensabile.