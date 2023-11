QUIRINALE * GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI INFANZIA: MATTARELLA, « ANCHE IN ITALIA SITUAZIONE INACCETTABILE DI MINORI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ »

09.01 - lunedì 20 novembre 2023

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Ogni giorno, in ogni angolo del Pianeta, bambini continuano a morire sotto le bombe, sono brutalizzati e sfruttati, nel fisico e nella mente, vengono rapiti, discriminati. Le tragedie di cui sono vittime innocenti segneranno per sempre la loro vita.

Il mondo sottrae a se stesso il proprio futuro.

Guerre, crisi climatiche, povertà, fanno aumentare – di anno in anno – il numero di bambini e adolescenti in fuga dalla propria condizione, dalla propria terra, alla ricerca della salvezza e della emancipazione da un destino disumano.

I dati fotografano, anche in Italia, una situazione inaccettabile di minori che versano in condizioni di povertà.

L’impegno profuso, stimolato anche dalla sottoscrizione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, non è stato sin qui sufficiente: troppo alto il divario esistente tra esigenze e risultati.

L’impegno richiesto per una tutela effettiva dei diritti dei fanciulli è ben lungi dall’essersi esaurito.

Le bambine e i bambini hanno diritto a pari opportunità nella vita, hanno diritto di essere ascoltati, accettati e di vivere la loro età.

Hanno diritto alla pace.

Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, fornendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli, vuol dire offrire a tutti noi la speranza di un futuro migliore».