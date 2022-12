UIL FPL ENTI LOCALI – TRENTINO * SANITÀ: « IL REGALO DI NATALE DELLA PAT ALLE RSA? IL TAGLIO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO »

11.40 - lunedì 26 dicembre 2022

Regalo di Natale della PAT al personale delle RSA Trentine? Taglio personale infermieristico.Ennesimo sfregio a lavoratrici e lavoratori essenziali. La UIL FPL Enti Locali esprime sconcerto per il contenuto delle “Direttive RSA 2023” approvate dalla Giunta Provinciale, pochi giorni prima di Natale. Sono anni che come UIL FPL EE.LL. richiediamo di attivare un tavolo tecnico fra parti interessate, che abbia il fine ultimo di trovare soluzioni possibili e, soprattutto condivise, che affronti la necessità di risposte strutturali all’emergenza di mancato reperimento, sia nel breve che nel lungo periodo, di questi professionisti della cura. La risposta? L’Assessorato decide di “efficientare”, nella chiarezza, tagliare i numeri di figure essenziali all’interno delle direttive, per giustificare l’incapacità politica di trovare una soluzione strutturale alla carenza di personale infermieristico.

Non è accettabile, però, che la giunta provinciale risolva questa grave carenza con la riduzione matematica del parametro anziché trovare soluzioni assieme alle parti sociali, come se le persone coinvolte in RSA, a partire dai lavoratori per arrivare ai residenti, fossero numeri, macchine, oggetti inanimati. Ribadiamo, nonostante la giunta continui ad ignorare le nostre richieste, la necessità di dialogare con le organizzazioni sindacali rappresentative, lo hanno scordato, del personale che quotidianamente, con tutte le proprie forze si prende cura delle persone affidate: infermieri costretti a turni massacranti ed OSS che vedono di giorno in giorno aumentare i carichi di lavoro. Sotto l’albero di Natale, queste direttive, rappresentano l’ennesimo schiaffo al personale delle RSA, e la UIL FPL Enti locali in costanza di disponibilità, richiama alla necessità di confronto, in caso contrario l’unica via sarà la mobilitazione di tutto il personale.

Elena Aichner