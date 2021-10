PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLA: « CONTRIBUTI PAT STUDI POST DIPLOMA, C’È TEMPO FINO AL 20 DICEMBRE »

Approvato il nuovo bando per la concessione dei contributi provinciali per gli studi post diploma.C’è tempo fino al 20 dicembre 2021 per presentare la domanda.

Prosegue la misura di sostegno provinciale rivolta alle famiglie i cui figli si iscrivono a percorsi di studi presso università e Istituti di Alta Formazione. Il contributo provinciale è basato sul risparmio che le famiglie hanno accantonato negli anni di frequenza della scuola superiore dei figli, in proporzione all’Isee e alla condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

Gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di contributo dalle ore 14.00 del 4 novembre 2021 alle ore 14.00 del 20 dicembre 2021 mediante procedura online sul Portale dei Servizi, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/ Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma. I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale – SPID (info: https://www.spid.gov.it) o con la Carta Provinciale dei Servizi – CPS (info: https://www.servizionline.provincia.tn.it).

Il nuovo bando prevede un aiuto economico da assegnare agli studenti iscritti a percorsi di studi presso università e Istituti di Alta Formazione in possesso di determinati requisiti di condizione economica, che durante il secondo ciclo di studi abbiano effettuato un risparmio di capitale. Stabilisce inoltre le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di contributo da parte degli iscritti al primo anno di corso (ed alcune altre categorie di seguito specificate) e per la presentazione delle dichiarazioni per l’erogazione della seconda e terza annualità del contributo già assegnato negli anni accademici 2020/2021 e 2019/2020.

Il contributo per gli studi post diploma è una misura voluta dalla Provincia autonoma di Trento per aiutare le famiglie trentine a sostenere le spese per gli studi dei propri figli. Per saperne di più: è possibile contattare il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento – telefono 0461 – 491377 – email: con t [email protected] – PEC: serv.formazione @ pec. provincia.tn.it – pagina web: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma.