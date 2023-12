CONZATTI (ITALIA VIVA) * ASSEMBLEA: « SONO STATA RICONFERMATA NEL COMITATO NAZIONALE, ORA CI ASPETTANO GRANDI SFIDE »

19.11 - lunedì 4 dicembre 2023

“Sono stata nuovamente nominata nel Comitato nazionale di Italia Viva, ringrazio il Presidente nazionale Matteo Renzi, la Coordinatrice nazionale Raffaella Paita e tutta la nostra comunità politica per la fiducia” – afferma Donatella Conzatti, già senatrice e coordinatrice regionale di Italia Viva Trentino al termine dell’Assemblea nazionale di Italia Viva tenutasi a Roma nella giornata di ieri.

“Ci aspettano grandi e importanti sfide, prima fra tutte le elezioni europee del 9 giugno, e abbiamo l’onere e l’onore di affrontarle con coraggio e con idee riformiste, capaci di dare quella marcia in più al nostro Paese. Questo significa Stati Uniti d’Europa (Europa federale), un esercito comune europeo, l’abolizione del vincolo dell’unanimità e liste transnazionali per una vera linea politica europea” – continua Conzatti. “Una nomina questa nel Comitato nazionale di Italia Viva che segna una nuova ripartenza, una ripartenza che sa di bella politica, di emozioni condivise, di sogni che ci legano sin dalla fondazione del 2019. Sono e siamo pronti a dimostrare che il centro – ReNew Europe è una scommessa vincente per l’Italia, per l’Europa e non solo.” – conclude Donatella Conzatti.