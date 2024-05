GDF – GUARDIA DI FINANZA / SONDRIO * «ONORI FUNEBRI AI FERETRI DELL’APP. LUCA PIANI E DEI FIN. SIMONE GIACOMELLI E ALESSANDRO POZZI (3/6 – 15.00)»

18.54 - venerdì 31 maggio 2024

Gdf Sondrio: onori funebri ai feretri dell’App. Luca Piani e dei Fin. Simone Giacomelli e Fin. Alessandro Pozzi.

In data 03 giugno 2024, alle ore 15.00 presso la Chiesa SS. Gervasio e Protasio, Piazza Cavour in Bormio (SO) verranno resi gli onori funebri ai feretri dell’App. Luca Piani, in forza alla Stazione S.A.G.F. di Sondrio e dei Fin. Simone Giacomelli e Fin. Alessandro Pozzi, in forza alla Stazione S.A.G.F. di Madesimo (SO), tragicamente caduti durante un’esercitazione di servizio sulle montagne lombarde.

La celebrazione verrà presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como e Sondrio e sarà concelebrata dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. Santo Marcianò. La camera ardente verrà allestita presso la Chiesa di Sant’Ignazio, Via de Simoni in Bormio (SO) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dello stesso giorno.