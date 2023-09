“FORTE POZZACCHIO“ (TN) * “IL FORTE RACCONTA”: « UN’INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA DIDATTICA STORICA, APPUNTAMENTO IL 24/9 (9.00) »

08.56 - giovedì 14 settembre 2023

Un’intera giornata dedicata alla didattica storica a cura del Gruppo Storico Battaglione Bassano 62a Cp. Un viaggio nella storia e nel racconto delle vite di giovani uomini che si ritrovarono a combattersi durante gli anni della Prima Guerra Mondiale. Appuntamento domenica 24 settembre dalle ore 9.00.

Una giornata per ricordare e per imparare, domenica 24 settembre, dalle ore 9.00, grazie agli interventi del Gruppo Storico Battaglione Bassano 62a Cp. i partecipanti alla giornata potranno approfondire, attraverso la presenza di rievocatori e di materiale originale oltre a filmati dedicati, la vita dei soldati impegnati al fronte durante gli anni della Grande Guerra.

Una prospettiva sui due schieramenti che si affrontavano sulla linea che comprendeva la Lombardia, il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sulla vita dei giovani uomini impegnati nei combattimenti al fronte e le loro speranze e illusioni.

Condotti sapientemente dai rievocatori presenti, i visitatori potranno approfondire le varie tematiche che riguardano la storia della Prima Guerra Mondiale, analizzando nello specifico e con rigore storico-scientifico gli accadimenti più importanti e il quotidiano scorrere delle vite al fronte.

Il programma della giornata

Come anticipato le attività inizieranno alle 9.00 del mattino di domenica 24 settembre e si concluderanno alle ore 18.00. In tutto questo sarà possibile fare numerose esperienze dirette, dall’alzabandiera mattutina, alla colazione, ai laboratori di didattica e alle visite guidate alla scoperta del forte animate dalla presenza dei rievocatori.

Ecco il programma de “Il Forte racconta”:

Ore 9.00 Alzabandiera

Ore 9.15 Colazione

Ore 10.00 Didattica interna con video proiezione “vita al fronte”

Ore 11.00 Didattica libera e canti

Ore 14.30 1° turno visita guidata con ACR “Il Forte” e la presenza dei rievocatori

Ore 15.30 Didattica interna con video proiezione “vita al fronte”

Ore 16.30 2° turno visita guidata con ACR “Il Forte” e la presenza dei rievocatori

Ore 18.00 Ammainabandiera

Biglietti di ingresso

L’accesso alla manifestazione “I Forte racconta”è su biglietto in prevendita da questo sito.

Queste le tariffe per la giornata di domenica dedicata alla didattica storica:

Ingresso adulti: € 10,00

Ingresso bambini 7/14 anni: € 8,00

Ingresso bambini 0/6 anni: gratuito

Family pack (2 adulti + 2 bambini 7/14 anni): € 30,00

In occasione dell’evento non è prevista scontistica per possessori Museum Card, Trentino Guest Card, Euregio Family Pass e le altre convenzioni attive.

L’evento, in caso di maltempo, sarà annullato e non potrà essere recuperato.

In caso di annullamento da parte della direzione, i biglietti acquistati saranno rimborsati secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti.

In occasione dell’evento “Il Forte Racconta – Storie di Giovani Uomini” di domenica 24 settembre 2023, proponiamo la possibilità di iniziare la giornata con una colazione dolce o salata da condividere con i rievocatori presenti dopo l’alzabandiera prevista per le ore 9.00. LINK