PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CALENDARIO EUREGIO 2022: « TIROLO – ALTO ADIGE E TRENTINO VISTI DAI CITTADINI, SARÀ POSSIBILE RITIRARLO DA LUNEDÌ 13 DICEMBRE »

Calendario Euregio 2022: Tirolo, Alto Adige e Trentino visti dai cittadini. Da lunedì 13 dicembre sarà possibile ritirarlo.

Immagini mozzafiato, consigli per le escursioni e un viaggio “pittoresco” per i più piccoli alla scoperta dell’Euroregione Trentino, Alto Adige, Tirolo. È tornato il calendario fotografico dell’Euregio che per il 2022 propone un affascinante percorso nel mondo della fauna, della flora e del paesaggio locale.

A comporre il calendario sono 48 foto, realizzate da 35 appassionati di fotografia provenienti da tutte le parti dell’Euregio, che l’Ufficio comune dell’Euregio ha selezionato da una raccolta di più di 2.000 immagini presentate. I motivi di quest’anno sono ancora una volta estremamente vari e vanno dalla chiesetta di San Valentino con vista sullo Sciliar e della cima Santner nei pressi di Siusi, a impressionanti riprese di animali e immagini da drone a volo d’uccello fino al chiostro del Duomo di Bressanone, di valore culturale e storico, e a scene di montagna di alte valli alpine nei tre territori dell’Euregio.

Consigli per le escursioni in formato video

In linea con le diverse stagioni, ci sono anche consigli per escursioni in luoghi storici e culturalmente significativi come lo spazio commemorativo di Andreas Hofer a Mantova, Castel Heinfels nel Tirolo dell’Est o l’usanza delle rustiche notti del Klöckeln in Val Sarentino. I video informativi sulle singole destinazioni sono accessibili tramite codice QR sul sito web Euregio.

Per i bambini: il viaggio l’aquila Tiri e l’amica Anna

Per i più piccoli, il calendario fotografico Euregio 2022 propone un viaggio alla scoperta dell’Euregio accompagnati dall’aquila Tiri e dalla sua amica Anna. Le avventure dei due personaggi si trovano anche nel libro da colorare EuregioFamilyPass.

Dove ritirare il calendario

In Trentino la distribuzione verrà organizzata attraverso gli uffici sul territorio della Provincia autonoma di Trento, presso l’ufficio informazioni di Piazza Dante e nella nuova sede di Casa Moggioli, dove gli utenti hanno la possibilità di ritirare un calendario, fino ad esaurimento scorte, a scelta tra la versione da parete e quella da tavolo.

La consegna è prevista a partire da lunedì 13 dicembre. In allegato il dettaglio con i punti di ritiro in Trentino e i relativi orari.

In Alto Adige sarà distribuito, fino ad esaurimento scorte, in tutti i principali presidi sanitari. Alla stazione ferroviaria di Bolzano ci sarà una distribuzione gratuita a tutti i passeggeri dei treni il 7 e il 9 dicembre.

Il calendario può anche essere visualizzato in anticipo:

Foto: Ennio Scarcelli