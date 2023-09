PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCONTRO GIORGETTI KOMPATSCHER – FUGATTI: « MAGGIOR CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA, 267,74 MILIONI BOLZANO / 468,14 MILIONI A TRENTO »

16.36 - lunedì 25 settembre 2023

Riconosciuti dal Ministero gli importi alle Province di Bolzano e Trento per maggior concorso alla finanza pubblica nel periodo 2010-2022.

È stato firmato questa mattina (25 settembre) presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige dai presidenti delle Province di Bolzano e di Trento e dal ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, un importante accordo in materia di finanza pubblica. Con la firma dell’accordo si chiude un lungo confronto sul tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e Trento.

Frutto di una serie di incontri a livello tecnico e politico tra i vertici delle due Province autonome e il MEF, l’accordo costituisce così un tassello decisivo nel contesto dei rapporti finanziari dopo l’Accordo di Milano ed il Patto di Garanzia che hanno definito un complessivo quadro di certezza e di dinamicità nei rapporti tra lo Stato e gli Enti locali. Nell’ambito dell’incontro i presidenti delle due Province e il Ministro hanno concordato sull’importanza di proseguire il dialogo e attivare un confronto al fine addivenire ad un rafforzamento delle garanzie statutarie a tutela delle finanze delle Autonomie in presenza di eventuali future manovre fiscali nazionali volte a ridurre la pressione fiscale.

In sostanza, con l’accordo firmato lo Stato riconosce in via definitiva l’importo di 267,74 milioni di euro alla Provincia di Bolzano e di 468,14 milioni di euro alla Provincia di Trento a titolo di ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento “immessi in consumo” nel territorio provinciale.

Un ulteriore aspetto importante dell’accordo firmato oggi a San Michele all’’dige riguarda la riduzione “a regime” di 25 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023, del contributo annuo alla finanza pubblica versato dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e dalle due Province di Bolzano e Trento, che passa quindi da 713 a 688 milioni di euro.