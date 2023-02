TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI PIEPOLI – RAINEWS24: « FDI AL 30% / M5S 17,5% / PD 15% / LEGA 9% / AZIONE-ITALIA VIVA 8,5% / FI 6,5% » DATI: DIFFUSIONE 8/2 – RILEVAZIONI 1/2)

08.00 - giovedì 9 febbraio 2023

Sondaggi Piepoli: in calo Pd e Forza Italia, Fdi sempre prima. Fase di stallo per la prima forza politica del Paese. Gli ultimi sondaggi realizzati dall’Istituto Piepoli il 1 febbraio per RaiNews24 danno Fratelli d’Italia stabile al 30%. Nessuna variazione di consenso neppure per il Movimento 5 Stelle, secondo col 17,5%. Ancora in calo le quotazioni del Partito Democratico ora sceso al minimo storico (15%). La Lega resta inchiodata al 9% e vede avvicinarsi Azione/Italia Viva data in crescita di mezzo punti percentuale all’8,5%. Passo indietro invece per Forza Italia che cala al 6,5%. L’Alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi sale al 4%, segue +Europa ferma al 3% e Italexit al 2% in calo dello 0,5%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3% mentre la quota di indecisi e astenuti è al 40%.

Sondaggi Piepoli: la fiducia di premier e governo. Ad avere fiducia nel governo è il 45% degli italiani, soprattutto elettori di centrodestra (96%) meno da M5S (17%) e centrosinistra (16%). L’indice di gradimento della premier Meloni è leggermente più avanti (47%), in particolare piace agli elettori di centrodestra (91%), seguono gli elettori M5S (20%) e centrosinistra (19%).