PRO VITA FAMIGLIA * LIBERTÀ EDUCATIVA: « AUDITI PER IL DDL DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DA APPROVARE NONOSTANTE GLI ATTACCHI IDEOLOGICI »

15.34 - giovedì 23 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento. Pro Vita Famiglia: auditi su Ddl per libertà educativa. Va approvato nonostante attacchi ideologici

«Come Pro Vita & Famiglia siamo stati auditi dalla V Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e abbiamo sottolineato la bontà di un disegno di legge come quello sulla libertà educativa proposto dai consiglieri Cia, Guglielmi, Rossato e Ambrosi, che va assolutamente e il prima possibile approvato. Si tratta di una norma di civiltà e buon senso che vuole tutelare bambini, famiglie, ma anche lo stesso mondo scolastico. Da un lato, infatti, la legge vuole sancire il diritto di priorità dei genitori nella scelta dell’istruzione da impartire ai figli, come anche espresso dall’Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’altro vuole riaffermare l’importanza del diritto all’istruzione. Ringraziamo i consiglieri proponenti e in particolare Cia e Guglielmi, ideologicamente e falsamente attaccati dall’opposizione e dalle associazioni LGBTQIA+. Facciamo nostre le parole di Claudio Cia che ha più volte ribadito come il ddl non voglia in alcun modo minare l’autonomia scolastica né discriminare nessuno, semmai va nella direzione opposta di garanzia e tutela. L’autonomia scolastica, infatti, non deve essere strumentalizzata come un lasciapassare per inculcare surrettiziamente l’ideologia gender, la fluidità di genere o la separazione del genere dal sesso biologico nelle giovani menti degli studenti». Così Antonio Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia onlus.

