MYNET TRENTINO * FIBRA OTTICA: PRESIDENTE ZORZONI: « NUOVA CONVENZIONE PER IL CRAL DI TRENTINO DIGITALE, ACCORDO CHE SI FONDA SUL PROFONDO LEGAME CON IL TERRITORIO »

Nuove agevolazioni in arrivo per chi vuole accedere alla banda ultralarga. E’ stata sottoscritta pochi giorni fa la nuova convenzione tra il Circolo ricreativo aziendale di Trentino Digitale e Mynet Trentino, l’operatore di telecomunicazioni 100% locale, leader nel campo della fornitura di connettività Internet su rete in vera fibra ottica proprietaria.

L’accordo, riservato a tutti gli aderenti al CRAL, prevede un’offerta dedicata per l’erogazione del servizio di accesso ad Internet su misura per le necessità dell’utente. Due le tecnologie disponibili: la FTTC (Fiber To The Cabinet – fibra ottica fino all’armadio stradale) con velocità fino a 100 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload, e la FTTH (Fiber To The Home – vera fibra ottica fin dentro l’edificio) con velocità fino a 300 Mbit/s in download e 100 Mbit/s in upload, su rete proprietaria Mynet Trentino, cui si aggiunge anche la rete FTTH BUL Infratel, in via di continua espansione su tutto il territorio regionale.

«Come unico operatore locale infrastrutturato della Provincia Autonoma di Trento – commenta il Presidente di Mynet Trentino, Giovanni Zorzoni – oggi possiamo offrire ai tanti associati al CRAL di Trentino Digitale una connettività per la didattica, per lo smart working e lo svago ad altissima qualità, con latenze minime verso tutte le reti trentine e tempi minimi per raggiungere la rete Internet grazie alle nostre dorsali che scendono da Storo e il Lago di Garda»

Per ulteriori informazioni su come accedere alla convenzione è possibile contattare gli uffici di Mynet Trentino al numero tel. 0464 400 033 oppure inviare una mail a [email protected]