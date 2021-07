PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VASCO ROSSI: FUGATTI, « IL SUO PRIMO CONCERTO POST-COVID AVRÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO UN RITORNO IMPORTANTE COMUNICATIVO E DI IMMAGINE »

Vasco Rossi: da Trento riparte il tour del Blasco nazionale. Il 20 maggio 2022 sarà una data storica per i fan trentini di Vasco Rossi, che inaugurerà la sua tournée proprio dall’area San Vincenzo, i 25 ettari a sud del capoluogo destinati ad ospitare il concerto numero “uno” del nuovo tour nazionale del cantautore di Zocca dopo lo stop dovuto al Covid.

Ma sarà un evento di grandissima rilevanza per tutto il nostro territorio: sono infatti attesi 120 mila spettatori, che genereranno un indotto con ricadute di non poco conto per tanti operatori economici ed appuntamenti a corredo del concerto di rilievo dal punto di vista artistico e musicale.

Lo hanno spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e la dirigente del Servizio Grandi eventi e relazioni esterne Marilena Defrancesco ai giornalisti intervenuti in presenza e in diretta Facebook alla conferenza stampa di oggi pomeriggio, moderata dal collega dell’Ufficio Stampa Pat Angelo Conte.

“Il primo concerto di Vasco Rossi post Covid avrà soprattutto un ritorno importante dal punto di vista comunicativo e di immagine per il nostro territorio, sarà un’occasione determinante per una fase di vera ripartenza” ha detto il presidente.

“Sarà un grandissimo evento, superiore all’adunata degli Alpini” ha aggiunto Defrancesco, sottolineando che il concerto che il Blasco nazionale terrà a Trento il prossimo anno sarà il primo dei sei appuntamenti previsti nella tournée, preceduto appunto da un evento anticipatorio, la data “zero” che si terrà sempre a Trento. Un concerto inaugurale e di prova della tournée, dedicato ai fan, che necessiterà della presenza dello stesso cantautore e del suo staff tecnico ed artistico per alcuni giorni consecutivi in Trentino.

Valore aggiunto, un concorso per gruppi musicali locali, i cui migliori esponenti avranno l’opportunità di esibirsi nel corso del concerto. È previsto nei prossimi giorni un incontro pubblico con lo staff del cantautore in cui verranno date maggiori informazioni sull’organizzazione e tutti i passaggi necessari alla realizzazione di questo importante evento musicale.