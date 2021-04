AC TRENTO * CALCIO: « MERCOLEDÌ 14 APRILE ALLE 15.00 AL “ BRIAMASCO “ ARRIVA LA LUPARENSE, QUARTA FORZA DEL TORNEO »

A tre giorni di distanza dalla sfida contro il San Giorgio Sedico, il Trento torna in campo. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 aprile, valevole quale 28esima giornata del girone C, i gialloblù ospiteranno nel capoluogo la Luparense, compagine che occupa il quarto posto in classifica.

Nonostante la sconfitta di domenica in terra bellunese, la formazione di Parlato ha mantenuto inalterato il vantaggio nei confronti della Manzanese, seconda della fila a meno sei. Sino a questo momento il Trento ha disputato 13 gare sul manto amico del “Briamasco” conquistando 27 punti (7 vittorie e 6 pareggi), mentre in trasferta la Luparense ha giocato 14 partite, raccogliendo 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

La sfida contro la formazione patavina verrà trasmessa come di consueto sulla pagina Facebook (www.facebook. com/calcio.trento1921) e sul canale YouTube Ufficiali del Club, con collegamento a partire dalle ore 14.50.

Dirigerà l’incontro Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciato, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Luca Mantella e Giuseppe Daghetta, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Livorno e Lecco.

In campo.

Mister Parlato dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Osuji e degli infortunati Ronco e Bran. Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico gialloblù.

I nostri avversari.

La Luparense viene fondata nel 1933 e nella sua storia può vantare due partecipazioni al campionato di serie C. Nel 2016 assume la denominazione attuale di Luparense F.C. e da lì inizia la scalata che riporta la squadra nel giro di tre anni a partecipare al campionato di serie D, arrivando al decimo posto al termine della scorsa stagione.

L’organico rossoblù, guidato da Nicola Zanini, presenta alcuni elementi di spicco tra cui il difensore e capitano Daniel Beccaro (70 presenze tra C2 e C con Santarcangelo e Real Vicenza e 100 in D con Venezia, Campodarsego e Luparense), i centrocampisti Alberto Rubbo (ex Mestre, Virtus Vecomp e Vis Pesaro in serie C ed ex Eurotezze, Albignasego, Este, Legnago Salus, Este e Altovicentino in serie D), Pietro Baccolo (5 presenze in serie B con il Padova e 175 tra C1 e C con le maglie di Padova, Sudtirol, Frosinone, Gubbio, Paganese, Messina, Catanzaro, Teramo e Paganese), Giacomo Cenetti (164 presenze tra C1, C2 e C con Carpi, Unione Venezia, Bassano Virtus e Arezzo), Francesco Finocchio (4 presenze in serie B con il Trapani, un’esperienza nella serie A slovena con il Nova Gorica e 158 presenze tra C1, C2 e C vestendo le maglie di Cremonese, Fondi, Feralpisalò, Pisa, Pordenone, Padova, Pistoiese, Carrarese e Renate) e Dario Venitucci (52 presenze e 3 gol in serie B con Juventus, Treviso, Mantova e Avellino oltre a 276 presenze tra C1, C2 e C con Arezzo, Bassano Virtus, Foggia, Carrarese, Barletta, Santarcangelo, Livorno e Renate) e gli attaccanti Damien Florian (3 presenze in Serie B con il Treviso e 234 tra C1, C2, e C con 45 gol con le maglie di Sanremese, Carpenedolo, Reggiana, Ivrea, Olbia, Rodengo, Montichiari e Renate) e Riccardo Santi, già in C2 con Alghero, Savona, Casale e Renate (23 presenze e 1 rete) e alla sua decima stagione in serie D, categoria nella quale ha militato con Flaminia Civitacastellana, Gaeta, Voluntas Spoleto, Lavagnese, Clodiense, Union Ripa La Fenadora, Adriese, Caldiero Terme, Cjarlins Muzane e Luparense, realizzando complessivamente 76 reti.

Venitucci e Santi saranno squalificati per cumulo d’ammonizioni e non saranno della partita nemmeno il tecnico Zanini e il suo vice De Giorgio, anch’essi fermati per una giornata dal Giudice Sportivo.

I colori sociali della Luparense sono il blu e il granata.

Gli ex della partita.

Sono tre gli ex della sfida, tutti tra le fila gialloblù: il difensore Simone Salviato e il centrocampista Matteo Trevisan hanno vestito la maglia della squadra veneta nella stagione 2019 – 2020, mentre Gabriel Borges Leite è giunto a Trento proprio dalla Luparense, con cui ha disputato 6 partite nell’attuale torneo.

I precedenti.

Eccezion fatta per la gara d’andata, l’unico precedente tra le due squadre è un’amichevole (non ufficiale) disputata a Terlago nel precampionato stagione 2019 – 2020, terminata 4 a 2 per il Trento.

Così all’andata.

La sfida disputata lo scorso 27 gennaio allo stadio “Gianni Casée” di San Martino di Lupari si concluse con il successo del Trento per 2 a 1 grazie alle reti di Gatto su calcio di rigore e Belcastro.

Il tabellino.

LUPARENSE TRENTO 1-2

LUPARENSE (4-3-1-2): Corà; Al. Munaretto, An. Munaretto (40’pt Severgnini), Beccaro, Zanella (37’st Menato); Rubbo (12’st Finocchio), Chajari, Baccolo (12’st Fracaro); Venitucci; Florian, Santi.

A disposizione: Bacchin, Zanella, Cenetti, Leite Borges, Goglino.

Allenatore: Nicola Zanini.

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Caporali, Trainotti, Dionisi, Tinazzi (7’st Contessa); Pilastro (12’st Santuari), Gatto, Trevisan (42’st Galazzini); Belcastro (25’st Salviato); Aliù, Rivi.

A disposizione: Ronco, Jashari, Bonomi, Amadori, Pinto.

Allenatore: Carmine Parlato

ARBITRO: Gangi di Enna (Pischedda di Torino e Peloso di Nichelino).

RETI: 44’pt rigore Gatto (T), 13’st Belcastro (T), 21’st Chajari (L).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Giornata nuvolosa. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: Venitucci (L), Severgnini (L), Rubbo (L), Baccolo (L), Trevisan (T), Tinazzi, (T). Calci d’angolo 6 a 6. Recupero 3’ + 5’.

Partite e arbitri della 28esima giornata (ore 15)

Ac Trento – Luparense (Di Cicco di Lanciano)

Ambrosiana – Adriese (Esposito di Ercolano)

Arzignano Valchiampo – Union San Giorgio Sedico (Viapiana di Catanzaro)

Belluno – Manzanese (Canci di Carrara)

Chions – Campodarsego (Boiani di Pesaro)

Cjarlins Muzane – Cartigliano (Loiodice di Collegno)

Delta Porto Tolle – Virtus Bolzano (Cappai di Cagliari)

Este – Caldiero Terme (Raineri di Como)

Union Clodiense Chioggia – Mestre (Pacella di Roma 2)

Union Feltre – Montebelluna (Maccorin di Pordenone)

La classifica del girone C.

Ac Trento* 55 punti; Manzanese* 49; Union Clodiense**** 44; Luparense e Mestre 43; Caldiero Terme 42; Cartigliano* e Belluno ** 40; Union San Giorgio Sedico e Arzignano Valchiampo** 39; Adriese 38; Cjarlins Muzane* 36; Delta Porto Tolle**** 34; Este** 32; Ambrosiana** 31; Virtus Bolzano e Montebelluna 30; Campodarsego** 24; Union Feltre 23; Chions 18.

****: quattro partite in meno

**: due partite in meno

*: una partita in meno

I convocati.

Portieri: Baldessari (2003); Cazzaro (1999).

Difensori: Amadori (2003); Contessa (2002); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Ronchi (1996); Salviato (1987); Tinazzi (2002); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Bonomi (2003); Caporali (1994); Gatto (1992); Nunes (1995); Pilastro (2001); Pinto (2001); Santuari (2001); Trevisan (2000).

Attaccanti: Aliù (1989); Belcastro (1991); Borges Leite (1995); Comper (2003); Ferri Marini (1990); Pattarello (1999); Rivi (1994).