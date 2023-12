ITAS TRENTINO * SUPERLEGA – VOLLEY: « VITTORIA E PRIMATO IN CLASSIFICA, 3-1 NELLO SCONTRO AL VERTICE CON PERUGIA DI FRONTE A 4.000 SPETTATORI »

20.26 - domenica 17 dicembre 2023

SIl ritorno alla ilT quotidiano Arena (gremita di spettatori per l’occasione) dopo tre settimane di assenza è bellissimo per l’Itas Trentino maschile. Questo pomeriggio di fronte al proprio pubblico, caldo ed entusiasta come noi mai, i Campioni d’Italia si sono assicurati lo scontro al vertice del decimo turno di SuperLega Credem Banca 2023/24, imponendo lo stop alla capolista Sir Susa Vim Perugia al termine di una partita esaltante che ha riconsegnato il primato ai gialloblù.

Un regalo di Natale offerto in anticipo ai tifosi, che hanno visto i propri beniamini tornare alla vittoria contro gli umbri freschi del secondo titolo iridato consecutivo, interrompendo un filotto di sei sconfitte consecutive nel confronto diretto. Merito di una prestazione in cui la squadra di Soli ha come al solito offerto il meglio di sé nel primo set, l’unico chiuso con un vantaggio più ampio di due punti, e soffrire in quelli successivi per aggiudicarsi l’intera posta in palio, come accaduto nel secondo parziale (conquistato nonostante l’avversario avesse fatto registrare l’84% in attacco) e nel quarto set, ottenuto con un parziale di 15-8 nel momento in cui si è trovata sotto 10-15.

Quando tutto faceva presupporre ad un tie break (che avrebbe consentito alla Sir Susa Vim di rimanere in vetta indipendentemente dal suo risultato), i tricolori hanno cambiato marcia in battuta, difesa e contrattacco, chiudendo la contesa sul 3-1. Decisiva la grande prova del trio di palla alta: 18 punti per Michieletto (col 62% a rete, quattro ace e un muro: mvp), 21 per l’ex di turno Rychlicki (col 53%, due block e tre battute punto) e 17 per un Lavia decisivo sia nel finale di primo e secondo set.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si ripropone sul mondoflex tricolore della ilT quotidiano Arena a distanza di tre settimane esatte dall’ultima volta (26 novembre, 3-0 su Catania) in formazione tipo: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. La Sir Susa Vim Perugia proposta da Lorenzetti (applaudito a lungo e premiato nel pre-partita da Società e tifosi per la sua prima da ex a Trento) prevede Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Semeniuk e Plotnytskyi in banda, Solé e Flavio Gualberto centrali, Colaci libero.

L’avvio è tutto nel segno degli ospiti: con Giannelli al servizio, Perugia scatta subito sullo 0-3, ma i locali ci impiegano pochi scambi a riacciuffarla, grazie a Rychlicki (5-5). Semeniuk (ace) e Solé (muro su Lavia) offrono un nuovo +3 (6-9) che costringe Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa, Michieletto affonda il colpo per la nuova parità a quota 11 e da lì in poi la contesa viene combattuta punto a punto (15-15, 18-18). L’Itas Trentino mette la freccia con un ace di Rychlicki (21-20, time out umbro), poi allunga con Lavia (24-21), che chiude anche il contro con un muro su Ben Tara per il 25-21.

Dopo il cambio di campo, il match riprende nel segno dell’equilibrio (5-5, 8-8); a romperlo ci pensa un ace di Rychlicki (12-10), ma la Sir Susa Vim riprende subito l’avversario con Plotnyskyi (13-13). La nuova accelerazione gialloblù arriva di nuovo col servizio, stavolta a firma di Michieletto (due punti in fila per il 21-18, inframezzati da un time out Lorenzetti); Perugia replica ancora con Plotnytskyi (muro su Rychlicki per il 21-20) e Semeniuk (servizio vincente per il 22-22). Allo sprint decide ancora Lavia: ace corto per il 25-23 e 2-0 interno.

Nel terzo set la Sir Susa Vim prova a rialzare la testa, ma il suo tentativo di fuga firmato da Plontytskyi (0-3 e 3-5) viene ben presto ripreso dai Campioni d’Italia con Lavia ancora sugli scudi (8-8). Un attacco in fase di break del martello ucraino e un errore a rete di Rychlicki producono un nuovo strappo umbro (10-13); i padroni di casa stavolta si disuniscono un po’ (11-15) e non riescono subito a riavvicinarsi (15-18), anche perché Perugia non offre molte occasioni per farlo. Una delle poche la coglie Michieletto, dopo una super difesa di Laurenzano (19-20), poi ci pensa Rychlicki a siglare il 21 pari. Lorenzetti spende un time out e alla ripresa è Semiunk (22-24) ad offrire il break che vale il quarto set (23-25).

Il periodo si apre nel segno del punto a punto (5-5), poi Flavio Gualberto mura Podrascanin e Ben Tara trova due ace consecutivi su Lavia (7-11). Lo strappo è importante; Soli chiama un time out ma pochi minuti dopo deve farlo di nuovo, sul 10-15, perché Plotnytskyi ferma Rychlicki a muro. Alla ripresa del gioco, però, i gialloblù si rianimano con Michieletto al servizio, che oltre a due ace non in fila produce anche qualche errore indiretto nella metacampo avversaria sino al 14-15. La parità arriva qualche minuto dopo, al termine di una serie di cambiopalla e di un muro tetto di Rychlicki su Plotnytskyi (19-19). Si va di nuovo allo sprint (22-22), deciso da un break point di Kozamernik in ricostruita (25-23).

“Riconquistare la vetta della classifica è una grande soddisfazione, soprattutto se lo fai superando una squadra completa e fortissima come Perugia – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Credo che al nostro gruppo la sconfitta di Modena domenica scorsa sia servita molto, sia per ricompattarsi, sia per capire che per vincere contro avversari così quotati bisogna avere la capacità di soffrire, di accettare i propri limiti senza smettere di lottare su ogni pallone in qualsiasi circostanza. E’ andata così nella parte finale del quarto set, ma prima di allora eravamo riusciti a giocare in maniera efficace anche nei precedenti parziali, offrendo la nostra attuale miglior pallavolo. Possiamo crescere molto, ma oggi dobbiamo tenerci stretto quello di buono che abbiamo fatto”.

I Campioni d’Italia torneranno in campo alla ilT quotidiano Arena già giovedì 21 dicembre per il quarto turno della Pool B di 2024 CEV Champions League, da giocare alle ore 20 contro i francesi del Tours. In SuperLega invece l’impegno più vicino è quello del 26 dicembre a Padova (ultima giornata del girone d’andata).

Di seguito il tabellino dell’incontro della decima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2023/24 giocato questo pomeriggio alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia 3-1

(25-21, 25-23, 23-25, 25-23)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 17, Kozamernik 5, Michieletto 18, Rychlicki 21, Podrascanin 8, Laurenzano (L); Cavuto, D’Heer. N.e. Nelli, Pace, Berger, Magalini. All. Fabio Soli.

SIR SUSA VIM: Solé 8, Giannelli 3, Plotnytskyi 13, Flavio Gualberto 11, Ben Tara 18, Semeniuk 15, Colaci (L); Held, Russo, Ropret. N.e. Candellaro, Herrera Jaime, Toscani, Leon. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Zanussi di Treviso e Lot di Santa Lucia di Piave.

DURATA SET: 29’, 28’, 29’; tot 1h e 33’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 59.818 euro. Itas Trentino: 7 muri, 9 ace, 17 errori in battuta, 5 errori azione, 54% in attacco, 51% (32%) in ricezione. Sir Susa Vim Perugia: 8 muri, 7 ace, 21 errori in battuta, 5 errori azione, 60% in attacco, 50% (34%) in ricezione. Mvp Michieletto.

*

Foto: Marco Trabalza