PRO LOCO CENTRO STORICO DI TRENTO * “CHEESE EXPERIENCE”: « COME I FORMAGGI RACCONTANO STORIA, CULTURA E TRADIZIONI DEL TERRITORIO »

“Cheese Experience”, come i formaggi raccontano storia, cultura e tradizioni del territorio. Formaggi francesi, svizzeri e italiani a confronto in abbinamento con i vini del Consorzio Vignaioli del Trentino. Ad Autumnus la “Cheese Experience” è stata molto più di una degustazione. Morso dopo morso, sorso dopo sorso, è stata un percorso alla scoperta di cultura, tradizioni e storia dei territori di produzione. Un viaggio tra i profumi delle eccellenze casearie e vitivinicole con il casaro Willi Schmid, gli chef Chris Oberhammer e Arnaud Viel e il Consorzio Vignaioli del Trentino.

Italia, Francia, Svizzera: la grande tradizione casearia di questi tre Paesi è stata approfondita, anzi, assaporata oggi pomeriggio nell’ambito di Autumnus con la “Cheese Experience”. In Piazza Battisti a Trento, Willi Schmid, maestro casaro svizzero (considerato fra i migliori al mondo) protagonista del documentario Master of Cheese, Arnaud Viel, chef francese stellato del Ristorante Gastronomique Arnaud Viel di Argentan e Chris Oberhammer, chef stellato italiano del Ristorante Tilia di Dobbiaco, hanno dato vita a un percorso di degustazione di specialità casearie rappresentative delle tre nazioni, in abbinamento ai vini del Consorzio Vignaioli del Trentino e ad altri prodotti del territorio.

Una straordinaria opportunità per il pubblico di assaporare eccellenze casearie e vitivinicole, ma anche un confronto tra “addetti ai lavori” coinvolgendo il pubblico per capire l’importanza della produzione di qualità nel cosiddetto “mondo globalizzato”. I ritmi dei casari, che sanno riconoscere al palato e poi valorizzare in diversi formaggi le variazioni di gusto tra il latte di una mucca piuttosto di un’altra, non sono quelli richiesti oggi dal mercato. Un mercato dove, proprio di fronte alla grande produzione e distribuzione, la qualità viene ancora prodotta e apprezzata in Trentino e nel mondo.

“Contaminazione e confronto, sono valori che vogliamo coltivare – ha detto Marco Lazzeri, presidente della ProLoco Centro Storico di Trento – e un evento come questo credo sia un’occasione unica per Trento. Voglio ringraziare tutte le diverse realtà qui presenti che contribuiscono a valorizzare con orgoglio prodotti di eccellenza. Ringrazio in particolare Chris Oberhammer, che ha curato con grande passione e coinvolgimento questo incontro di oggi. Quest’anno è partito un progetto molto importante: stiamo cercando di dare spazio ai ragazzi della formazione professionale alberghiera, che si stanno mettendo alla prova accanto a grandi professionisti con serietà ed entusiasmo.”

C’è un formaggio “vincitore” del confronto di oggi? Non ci sono “numeri 1”, è stato sottolineato oggi, ma differenze produttive e culturali da valorizzare, abbinamenti da scoprire, specificità da tutelare e da far incontrare. Come il matrimonio “celebrato” oggi tra i formaggi italiani (compresi naturalmente i prodotti trentini), francesi e svizzeri e i vini del Consorzio Vignaioli del Trentino, particolarmente apprezzati dal pubblico dell’evento di oggi che ha registrato il “tutto esaurito”.

“Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di Apt Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.