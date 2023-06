11.39 - lunedì 12 giugno 2023

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, vuole essere vicino agli esponenti trentini di Forza Italia, manifestando le condoglianze per la perdita del loro storico leader, Silvio Berlusconi. Figura imprescindibile della politica e della vita pubblica italiana per quasi trent’anni, è indubbio che abbia cambiato per sempre il modo di comunicare e di interpretare il ruolo di guida nel partito e nelle istituzioni.