“POLO VERONESI“ – ROVERETO (TN) * “LECTIO MAGISTRALIS – PACIFICHE ILLUSIONI“: « CON EMMA BONINO, IN PRIMA LINEA PER I DIRITTI CIVILI (18/12 – 17.30) »

19.50 - martedì 5 dicembre 2023

Polo Veronesi. Lectio Magistralis. Emma Bonino. “Pacifiche illusioni. Decifrare i conflitti internazionali e sociali”. “Pacifiche illusioni. Decifrare i conflitti internazionali e sociali” è il tema della lectio magistralis che terrà lunedì 18 dicembre alle 17:30 presso la Sala Piave di Trentino Sviluppo (via Zeni 8, Rovereto). Emma Bonino, già commissario europeo ed ex Ministro degli Affari Esteri, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili. L’evento sarà moderato dalla giornalista Laura Strada.

La lectio magistralis rappresenta il fulcro e l’evento inaugurale del ricco calendario culturale del Polo Giuseppe Veronesi di Rovereto per cui è stato scelto quest’anno il filo conduttore dei conflitti, dal titolo “Il contagio del male”. Inizieremo esplorando il tema dei conflitti internazionali, per poi approfondire nel corso dell’anno con moduli tematici ed incontri le diverse sfaccettature dei conflitti. Si parlerà dei conflitti che generano dalla negazione dei diritti, dei conflitti intergenerazionali, i conflitti generati dall’uso improprio dei social.

Questo approccio multidimensionale ci permetterà di gettare luce su un’ampia gamma di questioni che influenzano la nostra società e le nostre vite quotidiane. L’accesso alla lectio magistralis è libero dietro registrazione della partecipazione tramite i moduli disponibili sul sito web del Polo Veronesi e sui nostri canali social a partire dal giorno 6 dicembre.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social ufficiali del Polo.