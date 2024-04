QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLI NOTTURNI POLIZIA STRADALE: « 26 I VEICOLI FERMATI / RITIRATE 4 PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA »

10.33 - domenica 7 aprile 2024

Proseguono sulle strade dell’Alto Adige i servizi notturni della Polizia Stradale, soprattutto durante i fine settimana, finalizzati alla prevenzione dell’incidentalità stradale causati dalle condizioni psico-fisiche alterate dei conducenti a seguito del consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Durante la notte fra il 5 e il 6 aprile le pattuglie della Polizia Stradale di Bolzano, Bressanone e Brunico, unitamente a un medico e un sanitario della Polizia di Stato a bordo di un apposito Ufficio Mobile, hanno controllato 26 veicoli e 38 persone. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al controllo etilometrico per verificare l’alterazione da alcol e alcuni anche al tampone salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza. Ai tre conducenti trovati con un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l è stata comminata la sanzione amministrativa da 543 a 2.170 Euro, con decurtazione di 10 punti sulla patente, mentre un quarto conducente, trovato con un tasso alcolemico pari 1,40 g/l (quasi il triplo del consentito) è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano e rischierà, in caso di condanna, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3.200 Euro.