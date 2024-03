MEDIASET – CANALE 5 * ” POMERIGGIO CINQUE “: « CONSEGNATO IL CORNO PORTAFORTUNA A CHIARA FERRAGNI » (VIDEO)

18.25 - venerdì 1 marzo 2024

«Se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!». Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta anche oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissionePomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, per la consegna del cornetto portafortuna.

Dessì ne aveva regalato uno a Fedez la settimana scorsa e, oggi, come da richiesta di ieri dell’influencer, ne ha portato uno anche a lei.

“Come promesso ecco il corno, questo porta fortuna! Ha portato fortuna anche a Federico, ha visto il Codacons?”, dice Michel Dessì. “Speriamo porti fortuna anche a me allora, vi ringrazio!”, risponde Chiara Ferragni. “Per cosa, le sentenze del Tar…?”, le chiede l’inviato. “Per tutto quanto, se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!”, risponde scherzando l’influencer. “L’abbiamo benedetto non si preoccupi! In bocca al lupo!”, le augura, salutandola Dessì. “Grazie mille!”, risponde infine Chiara.