pat * Letizia Paternoster – campionessa europea U23: Fugatti e Failoni « Un esempio di coraggio e sacrificio »

Paternoster campionessa europea U23, le congratulazioni della Giunta. Il presidente Fugatti e l’assessore : “Un esempio di coraggio e sacrificio”.

“Tenacia, coraggio e sacrificio sono gli elementi che hanno portato alla splendida vittoria di Letizia Paternoster, che oggi si è laureata campionessa continentale under 23 nella gara in linea agli Europei di ciclismo. A questa giovane e grintosa atleta trentina vanno le nostre congratulazioni. Letizia rappresenta un esempio per i nostri giovani: grinta e doti personali non bastano, è necessario lavorare sodo per raggiungere grandi risultati”.

A dirlo sono il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni. La ciclista 20enne di Revò ha ottenuto uno splendido successo, conquistando la medaglia d’oro in volata; si tratta del secondo successo stagionale su strada di Paternoster, dopo la vittoria nella prima tappa del Santos Women’s Tour in Australia lo scorso gennaio.