PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIDEOCONFERENZA CON AMBASCIATORE A VIENNA SERGIO BARBANTI: « FOCUS SU VALICO DEL BRENNERO, LAVORI TUNNEL DI BASE E COVID »

Confronto in Provincia con l’ambasciatore a Vienna Sergio Barbanti. La questione del transito dei mezzi pesanti sul valico del Brennero, i lavori per la realizzazione del tunnel di base, la situazione sanitaria relativa al Covid e la possibilità di organizzare una presentazione del sistema trentino a Vienna, questi i temi oggi al centro di un incontro, in videoconferenza, fra il presidente della Provincia e l’ambasciatore italiano a Vienna, Sergio Barbanti.

L’ambasciatore ha evidenziato come il Trentino sia un territorio molto interessante e come vi siano numerose tematiche su cui aprire degli spazi di collaborazione. Sulla questione del transito dei mezzi pesanti il presidente ha espresso al diplomatico la preoccupazione per eventuali provvedimenti che possano penalizzare il lavoro delle imprese di trasporto su gomma, pur evidenziando l’impegno a potenziare lo spostamento del traffico merci verso la ferrovia. Al riguardo, il presidente ha spiegato che sono state stanziate risorse, una decina di milioni di euro, per rafforzare l’attività dell’Interporto di Trento.

Dopo un confronto sulla situazione del Covid, in Austria ed in Trentino, si parlato della possibilità, giudicata molto interessante dal presidente della Provincia, di organizzare, quando la situazione della pandemia lo permetterà, una presentazione del sistema trentino a Vienna in cui coinvolgere il mondo economico e quello della conoscenza.