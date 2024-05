FONDAZIONE VRT * TRENTINO – PROGETTI DI RICERCA: «STANZIATI 600 MILA EURO, PER ACCELERARE L’APPLICAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

10.45 - martedì 28 maggio 2024

Stanziamento record: 600 mila euro per progetti sulla nuova frontiera tecnologica. Fondazione VRT guarda al futuro del Trentino, arriva il bando sull’Intelligenza artificiale. Il contributo riservato ad enti di ricerca, Università di Trento ed aziende innovative Claudio Cainelli, il nuovo presidente: «Il cuore di Fondazione VRT è “aiutare la ricerca che aiuta le persone”»

Il futuro del Trentino è già qui. Fondazione VRT ha pubblicato nei giorni scorsi il nuovo bando dal titolo “Intelligenza Artificiale 2024”. L’obiettivo del 12° bando è di fornire il supporto concreto per accelerare l’applicazione dell’intelligenza artificiale a progetti di ricerca in Trentino ed, in particolare, di agevolare, incentivare ed implementare l’applicazione di tecnologie, brevetti, invenzioni, know-how, competenze sviluppate e valorizzate nella provincia di Trento.

Una riprova dell’importanza del tema – l’Intelligenza Artificiale è attualmente la tecnologia che catalizza l’attenzione e gli investimenti a livello globale – è l’importo complessivo del bando: 600 mila euro, la somma più alta riservata fino ad ora da Fondazione VRT per un bando. Il contributo sarà a fondo perduto fino al limite di 30 mila euro per singolo progetto e per un numero complessivo di 20 richieste. Le domande dovranno essere presentate, come termine ultimo, entro le ore 18 del 21 giugno 2024. Da parte sua – è uno dei fattori distintivi – Fondazione VRT si impegna a comunicare gli esiti positivi della selezione, svolta dal Comitato di valutazione, entro 96 ore dal termine di presentazione ai soli progetti selezionati.

Il neo presidente Claudio Cainelli.

«La sfida che Fondazione VRT si trova ad affrontare – sottolinea il neo presidente Claudio Cainelli – è quella di mettere al centro del proprio processo decisionale l’impatto sociale positivo che l’attività di ricerca genera, sulla base del presupposto che esso sia misurabile in termini di numero di persone alle quali è dovuta una risposta a bisogni specifici. Fondazione VRT concentra le forze a sostegno di progetti capaci di garantire un impatto evidente, misurabile e, nei limiti del possibile, certo. In Fondazione VRT – conclude il presidente Cainelli – non parliamo di mercati, di tecnologie, di prodotti, di settori, ma di persone, di competenze e di modelli esperienziali. Questo è il cuore di Fondazione VRT e delle sue persone. Aiutare la ricerca che aiuta le persone».

I beneficiari.

I beneficiari del contributo sono Università di Trento e relativi dipartimenti, fondazioni ed enti di ricerca pubblici e privati, start up, microimprese, scuole, società, società benefit e enti non profit, legalmente costituiti con sede legale o operativa in Trentino.

«Il bando – aggiunge Flavio Deflorian, vice presidente di Fondazione VRT e rettore dell’Università degli Studi di Trento – prende in considerazione application di progetti tecnologici innovativi di impatto per il Trentino attraverso l’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale. Il sistema della ricerca e delle aziende è chiamato a sviluppare, su basi solide e ad impatto, modelli di intelligenza artificiali in grado di concorrere alla crescita e alla competitività del Sistema Trentino. Siamo di fronte ad una sfida importante che aprirà nuovi scenari e Fondazione VRT intende concorrere con risorse certe e immediatamente disponibili allo sviluppo dei migliori progetti».

Le candidature.

Le domande di contributo dovranno essere presentate attraverso la nuova piattaforma Access Impact accessibile dal sito www.fondazionevrt.it (home page o sezione bandi attivi).

L’iter di candidatura ricalca quello dei bandi precedenti di Fondazione VRT. I proponenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie: professori universitari e ricercatori dell’Università di Trento e degli enti pubblici di ricerca o enti trentini; studenti, anche di dottorato, regolarmente iscritti ai Corsi universitari dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università di Trento; o legali rappresentanti di Fondazioni, start up, microimprese, scuole, società, società benefit o enti non Profit. Il proponente individua, all’interno della domanda, il responsabile e definisce il team che porterà a termine gli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

Il sostegno di Fondazione Caritro.

Fondazione Caritro ha costituito nel dicembre 2018 l’ente strumentale Fondazione VRT. Per taluni progetti Fondazione Caritro ha concordato con Fondazione VRT la possibilità di sostenere ulteriormente Fondazione VRT e il sistema della Ricerca Trentina attraverso erogazioni dirette e indirette dei contributi laddove Fondazione Caritro riconosca possano essere in linea con il proprio statuto e oggetto sociale. Pertanto, si informa che i progetti che perverranno potranno essere sottoposti anche a Fondazione Caritro e in taluni casi sussiste la possibilità che possano essere sostenuti direttamente da Fondazione Caritro, con l’ausilio di Fondazione VRT, che in questo caso svolge il ruolo di valutatore del Progetto selezionato e si occupa, inoltre, del monitoraggio e della rendicontazione.

Informazioni.

Di seguito il link del sito di Fondazione VRT con ulteriori dettagli sul bando: https://www.fondazionevrt.it, dal quale si potrà accedere alla sezione “Fondazione – Bandi Attivi” per scaricare il testo del bando e per accedere alla nuova piattaforma per la presentazione dei progetti (previo accreditamento).