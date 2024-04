TRENTINO VOLLEY * PLAY OFF SCUDETTO: « PLAY OFF, DOMENICA ALLA ILT QUOTIDIANO ARENA GARA 3 DI SEMIFINALE CON MONZA »

19.06 - sabato 6 aprile 2024

Per gara 3 della serie di Semifinale Play Off Scudetto 2024, in programma domenica 7 aprile alle ore 17, Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza troveranno ilT quotidiano Arena di Trento gremita di spettatori in ogni ordine di posto.

Nel pomeriggio odierno sono infatti state esaurite tutte le disponibilità di biglietti per l’appuntamento: 4.000 gli spettatori presenti sugli spalti per la partita che verrà trasmessa in diretta da Radio Dolomiti e Volleyball World Tv (servizio di live streaming a pagamento). Domenica le casse del palazzetto verranno pertanto aperte alle ore 16 solo per permettere il ritiro degli accrediti.