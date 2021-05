FNSI TN-AA * LIBERTÀ INFORMAZIONE: « A ROMA IN PIAZZA MONTECITORIO PER LA DIFESA DELL’ARTICOLO 21, PRESENTI CERONE – BASSO – FABBI – GADOTTI – RINALDI – CORDELLINI – PICCOLI »

Anche una delegazione del Trentino Alto Adige a Roma per sollecitare il presidente del consiglio Draghi ed il Parlamento ad approvare le leggi di sistema per riordinare il sistema dell’informazione, in crisi profonda per l’espulsione di migliaia di colleghi.

Rocco Cerone, Lorenzo Basso, Silvia Fabbi, Silvia Gadotti, Roberto Rinaldi, Ubaldo Cordellini, Gianfranco Piccoli tra le centinaia di giornalisti in piazza Montecitorio per chiedere l’approvazione del riavvio dei tavoli su equo compenso, previdenza, leggi bavaglio e querele bavaglio.