PAT * CARO ENERGIA E MATERIALI: ZANOTELLI, « CREDITO FINO A 25 MILA EURO PER LE AZIENDE AGRICOLE, PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SETTORE »

15.48 - giovedì 2 marzo 2023

Caro energia e materiali: credito fino a 25mila euro per le aziende agricole. Intervento di Provincia e Cooperfidi. Zanotelli: “Garantire liquidità per favorire lo sviluppo del settore”. Una nuova linea di finanziamento dedicata alle micro, piccole e medie imprese agricole trentine è stata attivata dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Cooperfidi per affrontare eventuali necessità creditizie e per effettuare investimenti in energie rinnovabili. Il nuovo intervento – introdotto dalla Giunta su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli – è stato pensato per il sostegno dei costi delle bollette di luce, gas e delle materie prime, nonché per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili e per la riduzione del consumo energetico. Le domande vanno presentate direttamente a Cooperfidi, che assicura un alleggerimento dell’iter istruttorio e l’ottenimento di buone condizioni. L’importo minimo del finanziamento sarà pari a 5.000 euro, mentre l’importo massimo ammonta a 25.000 euro. I mutui saranno accordati ad un tasso fisso per tutta la durata del finanziamento. “All’indomani della pandemia e successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina, l’agricoltura sta vivendo una nuova fase, con decine di giovani – e non solo – che continuano a scommettere sul settore. È nostra responsabilità creare le condizioni per un nuovo sviluppo, superando la carenza di liquidità, che sta interessando anche il settore primario”.

Questa linea di intervento è stata pensata per le aziende agricole che nel 2022 hanno registrato – rispetto al 2021 – alternativamente: un incremento dei costi per bollette energetiche e gas superiore al 15% (le imprese costituite dopo il primo luglio 2021 devono autodichiarare che nel 2022 il costo per bollette energetiche e gas supera il 10% dei loro costi aziendali totali); un incremento dei costi per materie prime (come ad esempio – a titolo non esaustivo – fieno, mangime, trattamenti, fertilizzanti) superiore al 15% (le imprese costituite dopo il primo luglio 2021 devono autodichiarare che nel 2022 il costo per le materie prime supera il 10% del volume d’affari annuo). Restano escluse dall’intervento le imprese che hanno fatto domanda della linea di finanziamento assistita dal contributo provinciale a valere sul Protocollo Energia.

Le domande di finanziamento possono essere presentate continuamente, essendo l’intervento a sportello, entro il termine del 31 dicembre 2023. Le condizioni di dettaglio e le istruzioni operative dell’intervento, sono disponibili all’indirizzo https://www.cooperfidi.it/mutuo-diretto-energia-imprese-agricole.