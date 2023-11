POLIZIA DI STATO – VIABILITÀ ITALIA * MALTEMPO – ORE 18.15: « ALLAGAMENTI E FRANE, PERMANE LA SITUAZIONE CRITICA SULLA RETE VIARIA »

18.38 - sabato 4 novembre 2023

Sabato 4 novembre 2023 ore 18:15. Situazione turbative alla circolazione causate dal maltempo. Permane la situazione critica sulla rete viaria nazionale a causa dei numerosi fenomeni temporaleschi in atto che hanno causato allagamenti e frane, provocando rallentamenti al flusso veicolare, in alcuni casi fino all’interdizione del traffico, con chiusura delle arterie interessate.

In particolare si registrano le seguenti criticità:

Autostrada A11 Firenze-Pisa. Permangono le riduzioni di carreggiata, nel tratto tra Prato est (Km 8+000) e Prato Ovest (Km 4+000).

Strada di grande comunicazione S.G.C. FI-PI-LI. Risulta ancora chiusa nel tratto tra l’allacciamento della A12 Genova-Rosignano (Km 69+200) e lo svincolo di Lavoria (Km 61+800) in direzione Firenze, e nel tratto tra Lavoria (Km 61+800) e Colle Salvetti (Km 67+300) in direzione Livorno, a causa degli straripamenti avvenuti nellescorse ore.

SS12 Dell’Abetone e del Brennero. Permane la chiusura del tratto tra Mozzano (Km 44+000) e Chifenti (Km 46+400), causa frana.

SS586 Della Valle dell’Aveto. Permane la chiusura a Borzonasca (Km 57+900), causa frana.

SS 51 di Alemagna: Chiuso il tratto tra Vittorio Veneto e lo svincolo per il casello autostradale di Fadalto per la A/27, per pericolo frana.

Si segnala inoltre:

SS1 Aurelia. Sono stati riaperti i tratti stradali tra Sestri Levante (470+800) e Chiavari (Km 482+800), quello tra Bogliasco (Km 512+500) e Arenzano (Km 550+500), e quello tra Stagno (Km 321+400) e Marina di Pisa (Km 331+700), che risultavano chiusi per caduta alberi e allagamenti.

SS67 Tosco Romagnola. È stata rimossa la chiusura in località Santa Maria (Km 47+200), causa allagamento del sottopasso.

Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria si segnalano le seguenti criticità:

· Linea convenzionale Bologna Firenze: circolazione sospesa nel tratto tra Vaiano e Prato, a causa delle condizioni metereologiche avverse;

· Linea Terni Sulmona: circolazione sospesa all’altezza di Antrodoco, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono stati istituiti Bus sostitutivi in loco.

Viabilità Italia, che continua a monitorare costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria, interessata dalle suddette attività, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio nelle zone interessate dal maltempo, consigliando di informarsi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.

Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Altre notizie utili per il viaggio possono essere reperibili sul sito www.aiscat.it .