PAT * ROVERETO – SACRARIO MILITARE CASTEL DANTE: SPINELLI, « LE FORZE ARMATE SIANO FORZE DI PACE, IN UN TEMPO IN CUI RIEMERGONO I CONFLITTI »

18.11 - sabato 4 novembre 2023

Al Sacrario Militare di Castel Dante di Rovereto la celebrazione del 4 novembre, alla presenza dell’assessore provinciale Achille Spinelli e della sindaca reggente Giulia Robol. Spinelli: “Le forze armate siano forze di pace in un tempo in cui riemergono conflitti”. “A distanza di un anno ci ritroviamo in questo luogo importante e simbolico con un nuovo conflitto che affligge il nostro tempo. Mai come in questo periodo quindi è importante celebrare e ringraziare le forze armate per la stabilità, la pace e la sicurezza che con il loro lavoro garantiscono ogni giorno alle nostre comunità.

Credo sia doveroso un cambio di prospettiva che ci faccia prendere maggiore consapevolezza circa l’effetto repellente che le forze armate possono e devono avere nei confronti di potenziali situazioni di conflitto, anziché sul loro effettivo impiego sul campo. Ritengo questo un aspetto cruciale, che anche le istituzioni europee dovrebbero considerare per salvaguardare quei valori condivisi, patrimonio di tutti, per la costruzione dei quali i popoli hanno conosciuto le immani tragedie di due conflitti mondiali”. Così l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, intervenuto questa mattina alle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate presso il Sacrario Militare di Castel Dante a Rovereto.

Oltre all’assessore Spinelli sono intervenuti alla cerimonia la sindaca reggente di Rovereto, Giulia Robol, le autorità militari e civili e numerosi rappresentanti delle associazioni ex combattentistiche. Nel portare ai presenti il saluto del presidente Maurizio Fugatti, Spinelli ha rimarcato l’importanza della pace e ricordato non solo i caduti della Prima e Seconda guerra mondiale, ma anche quanti hanno perso la vita durante i conflitti oggi in atto.