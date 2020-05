PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI A DOMENICA 10/5 – OGGI ALTRI 3 DECESSI,  RECORD DI TAMPONI EFFETTUATI (1.978) »

Aggiornamento Coronavirus: nuovo record di tamponi effettuati. Purtroppo altri 3 decessi. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.978 tamponi, 1.191 da parte dell’Azienda sanitaria e 787 dal Cibio. E’ il dato più alto dall’inizio della pandemia che pone la Provincia autonoma di Trento al primo posto in Italia se si considera il rapporto fra popolazione residente e numero di tamponi effettuati.

Dalle analisi emergono oggi 3 nuovi casi (secondo la classificazione del Ministero che tiene conto dei sintomi degli ultimi 5 giorni) cui si aggiungono altri 31 positivi rintracciati attraverso le indagini epidemiologiche. Non ci sono minorenni fra i contagiati.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus sale dunque a 5111.

Purtroppo, anche oggi si registrano 3 decessi di persone con un età media di 86 anni. I decessi – che in totale sono 444 dall’inizio dell’emergenza – sono avvenuti in ospedale, una delle tre persone era ospite in RSA. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10, di cui 5 a Trento e 5 a Rovereto.