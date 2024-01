POLIZIA DI STATO * STRADALE: « CONSEGNATE 15 AUTO “SKODA SUPERB“, L’ACQUISTO CON FORMULA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE » (VIDEO)

17.49 - venerdì 19 gennaio 2024

Sono state consegnate oggi, presso la Direzione Generale di Autostrade Alto Adriatico, alla presenza del Questore di Udine Alfredo D’Agostino e del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia Giorgio Bacilieri, le nuove autovetture per i servizi di vigilanza lungo le autostrade regionali gestite da Autostrade Alto Adriatico S.p.a..

Le nuove Skoda Superb, 8 in servizio presso la Polizia Stradale di Palmanova, 5 presso la Sezione Polizia Stradale di Gorizia e altrettante presso la Polizia Stradale di Pordenone, sono state acquistate con la formula del noleggio a lungo termine (36 mesi) con un investimento di 1 milione 214 mila euro.

Qualche dato tecnico: motore turbo diesel da 2000 c.c. con potenza di 147 kw, cambio automatico, carrozzeria station wagon (6 vetture sono a trazione integrale permanente) e dalla prossima settimana pattuglieranno le autostrade A/4, A/23, A/34 e A/28.

Tutte le autovetture sono dotate di tecnologie di ultima generazione per l’installazione e il corretto funzionamento degli apparati radio e del sistema RpNav Tablet per lo scambio dati con le sale operative della Polizia Stradale e per l’effettuazione delle interrogazioni alle banche dati di polizia. Inoltre l’equipaggiamento specifico prevede l’allestimento di due moduli (uno all’interno dell’abitacolo e uno nel bagagliaio) utilizzati per contenere l’armamento ed il kit per mettere in sicurezza i tratti autostradali tra cui torce a led, torce a vento, coni segnaletici, cartelli, oltre all’etilometro, l’estintore, guanti e occhiali protettivi, coperte isotermiche e antifiamma e la moderna asta satellitare per la rilevazione degli incidenti stradali, chiamata “Top Crash”.

La fornitura delle auto rientra nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Società Concessionaria Autostradale Autostrade Alto Adriatico S.p.a.

All’incontro era presente il Direttore Esercizio di Autostrade Alto Adriatico, Davide Sartelli, ad evidenziare lo stretto legame e la consolidata partnership tra la Polizia Stradale regionale e la concessionaria autostradale.

E’ stata anche l’occasione per il Dr. Bacilieri, dall’otto di gennaio alla guida del Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia, per salutare i vertici della società concessionaria. A tale proposito il Dirigente ha dichiarato: “la collaborazione con Autostrade Alto Adriatico è ormai consolidata e permette alla Polizia Stradale di disporre di veicoli e dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali di altissimo livello. Investire nella sicurezza stradale passa anche dal rendere il controllo della circolazione stradale sempre più avanzato, efficiente e sicuro.”